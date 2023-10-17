《經濟不停學》透過綠債上市認識債券到期收益率

特區政府新一期綠色零售債券（04273）已經於香港聯交所上市，上市以來債價表現平穩，並持續高於發行價。本輪綠債給予保障最低4.75厘的債息回報，如果香港通脹高於4.75%則跟隨通脹水平。但香港近年綜合消費物價指數的平均值按年升幅僅約2%，預料本港通脹短期內亦不會超4.75%，故持有新一批綠債的投資者收取4.75%的保底利率的機會較大。

但對於沒有在上市前認購，而是在上市後買入的投資者而言，由於債券價格時刻變動，那麼投資者如果希望買入後持有至債券到期，應該如何計算自身收益率？

要解答這個問題，其中一個最值得考量的參考數據是債券到期收益率（Yield to maturity），它是判斷投資者在任何一個時間點，以一個任何浮動價格去買入債券，並持有至到期所計算出來的回報率。

藉預期收益率判斷是否值博

這與一般的回報率是用債息（Coupon）除以債價的簡單計算不同，到期收益率還涉及到對投資時間長短的考慮。因為時間是有價值的，如果2個月後收到債息，跟3個月後收到的債息金額相同，那麼這兩筆債息所對應的現有價值是不同的。這個時間值（Time Value）的概念，廣泛應用在金融市場，也是股票、債券，或其他定息產品定價模型的重要基礎。

以現時綠色零售債券約100.80元價格計算，債券的到期收益率（Yield to maturity）約為4.45%。它是假設投資者現在買入債券後，往後將收到的所有債息及本金，根據每一筆債息或本金分派的不同時間，按照債券現時價格所計算出來的一個合理回報水平。有了這個回報數字，投資者就可以知道，現價買入持有至到期的預期收益率是多少，從而判斷是否具吸引力。

那麼，對於任意一隻債券，投資者怎麼去計算到期收益率？其實這個到期收益率，若然用我們日常使用的計算機去計算，是較為複雜的。但是投資者也不需失望，因為現時在很多不同網站均提供債券到期收益率的計算。投資者只需將買入債券價格、債券到期日、每年派息次數、每次派息金額等資料輸入，就可以得出到期收益率。可見，現代投資，依靠不斷進步的科技，還是為投資者帶來不少方便。

撰文：光大證券國際證券策略師 伍禮賢