近年港股表現低迷，成交亦呈現出下降趨勢。2023年首11個月，港股平均每日成交金額為1056億港元，較2022年同期的1240億元下跌近15%。儘管如此，在日常交投中，衍生工具市場仍然在港股之中扮演重要角色。以11月份為例，單計權證及牛熊證兩個類別的衍生工具，已佔港股總體成交額近11%。

面對市況低迷，投資者有時亦更願意運用衍生工具作投資部署，亦起到「刀仔鋸大樹」或對沖風險目的。但目前在市場上涉及正股交易的衍生工具有較多類別，包括牛熊證、認股證（亦即俗稱「窩輪」）以及股票期權產品。投資者在部署這些產品時，應認識它們各自的不同特性。

牛熊證分為「牛證」及「熊證」，認股證則分為「認購證」及「認沽證」。無論是牛熊證或者是認股證，都只得買入，沒有先沽後買的操作，即若看升後市就買入牛證或者認購證，看跌後市就買入熊證或者認沽證。期權的操作方式就更加靈活。

首先，期權也分認購期權（Call Option）及認沽期權（Put Option），而這兩者均可以先買後沽，或者先沽後買。換言之，期權有四種操作模式，包括買入認購、買入認沽、沽出認購及沽出認沽；四個操作背後的理據，相對應就是看升後市、看跌後市，看升後市但幅度有限，看跌後市但幅度有限。此乃期權與牛熊證及認股證的最大區別。

其次，對於期權產品，投資者可以選擇不同到期月份及不同行使價去買賣。如果投資者是買賣牛熊證或認股證，每個產品只會對應有一個到期日及一個行使價。當然，投資者亦可以選擇不同行使價的牛熊證或認股證作買賣。此亦為期權與牛熊證及認股證的另一區別。

要留意，三種產品之中只有牛熊證有「強制收回」機制（俗稱「打靶」），期權及認股證則沒有收回機制，這主要是牛熊證在產品設計上，全部都具備內在價值，一旦跌到失去內在價值，就會被強制收回。而期權及認股證的產品在設計上，是可以沒有內在價值，而只有時間值，因此就沒有強制回收機制。不過，期權及認股權都有時間值，但因牛熊證的價格主要反映其價內值，因此時間值所佔比例相對較低。同時，由於有強制收回機制的保護，因此一般而言，牛熊證產品的槓桿倍數可以較認股證及期權更加高。

投資者在作出投資前，除應對不同產品有充足的認識外，亦應留意這幾類產品所對應的潛在風險完全不同。對於牛熊證及認股證，由於只可以先買後沽，因此其潛在損失是有限的，而損失的最大值為買入金額。期權當中，涉及先買後沽的情況，潛在損失亦為有限，惟如果先沽後買的話，無論是沽出認購期權或者沽出認沽期權，理論上，潛在損失可以無限大，因此交易所亦會要求投資者先繳交按金才能進行相關交易。