《經濟不停學》窩輪牛熊價差過大的應對方法

上一篇與投資朋友分析了如何善用港股市場的衍生工具產品，但另一方面，相信不少參與過股本衍生工具買賣，特別是認股證（俗稱「窩輪」）、牛熊證產品的投資者，都曾試過流通量提供者（以下簡稱「莊家」）出價較寬的苦惱。莊家出價較寬是指，負責提供流通性的券商雖然掛出買盤及賣盤，方便投資者完成買賣操作。惟莊家掛出買盤與賣盤之間的差額（Spread）過闊，如果市場缺乏其他交易對手，利用流通量提供者提供的買價與賣價作買賣，隨後造成表面上賺了正股股價，實際在衍生工具買賣上出現虧損。那麼，一般散戶投資者可以如何應對這種情況？

這種情況下，投資者很多時候會將市場同一標的資產（Underlying）的不同發行商作出比較，除了比較哪一產品的溢價較高、槓桿比率較高、到期日等區別之外，亦會對它們提供的買賣差價幅度進行比較。一般而言，差價幅度愈小，代表買賣參與者的機會成本愈低。這個固然是較為理想的做法，亦是本文所指，應對買賣價差過寬的第一種應對手法，惟這個方法在某些特定情況卻會變成英雄無用武之地，以下再分析。

首先，投資者在買入之前可以選擇不同發行商的產品，但若已買入某一產品，投資者面對價差出現擴闊情況，並沒有再度選擇的餘地；其次，當市況變得波動時，由於標的資產（Underlying）波幅較高，衍生工具的發行商亦會擴大買賣價差，以降低自身承受的潛在風險。這些情況下，投資者可能會直接以擴寬的價差作買賣，又或者選擇等待，看看價差會否收窄，這是通常情況下應對的第二招。惟這種情況，有機會因等待價差收窄，而錯失最佳交易時機。

其實，仍有另一個途徑去維護自身正當利益，只是部分投資者或未留意。每個窩輪、牛熊證產品在發行時，都會在港交所列出其上市文件，當中於「流通量」一欄，會表明買入與賣出價之間的最大差價，通常這個差價為20個價位。當中，上市文件中亦會列明在某些「特定情況」的時間段，流通量提供者可以不提供流通量。惟投資者千萬不要理所當然認為，產品上市文件列明了這個價差，發行商或莊家在交易過程中就必然會遵守。

過去，筆者亦曾留意到個別產品，在市況相對平靜，同時沒有出現「特定情況」之下，其提供的流通量價差仍超過20個價位。這種情況投資者又可以怎麼應對？其實在上市文件中，通常在「流通量」之下會有一項「如何聯絡流通量提供者提供報價」，投資者可直接致電相關部門，要求其縮小買賣價差。當然，並非所有要求均會受理，只有價差超過了上市文件中的列明的最大幅度才會獲得接納。而通常一旦接納要求，盤面上價差的修正會很快作出反映。