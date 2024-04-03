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03/04/2024

外匯儲備、財政儲備、銀行體系結餘的各自功能（二）

#理財
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　前文與讀者介紹了香港銀行體系結餘的功能及其運作，其對港匯乃至本港金融系統的穩定起著不可或缺的作用。另一方面，對於香港金融系統穩定，具更穩定基礎的，乃更需看本港的外匯儲備。

 

　　本港外匯基金的資產負債表，「資產」類別中外幣資產佔絕大多數，港元資產佔極小比例。截至今年1月底，外匯基金的外幣資產規模約等值於3.9萬億港元，佔總資產比例96.5%。但這龐大的外幣資產，並非所有均為外匯儲備，其尚包括了香港政府的財政儲備。根據官方1月底數據，外匯基金的外匯儲備約為4232億美元，而港府的財政儲備為7339億港元。

 

　　另外需要注意的是，外匯儲備並不是代表這個資金可以視為外匯基金的淨資產，它其實只是代表外匯的積累。這個道理就像一個生產商出口商品到美國，當他出售商品而收到100美元貨款時，這100美元並非全部屬於他的財富，他有機會需要在這100美元中支付原材料商的成本、運輸成本、勞工成本等。但是他持有這100美元，就是一個外匯的積累。

 

　　外匯基金的這個外匯積累，就是當金融市場出現不尋常或大量沽盤的時候，金管局可以運用這龐大的外匯資產，穩定港匯（買入港元）或股票市場（兌換港元後流入港股市場）。早在港府1998年「打大鱷」的8月份，就曾動用了近1200億港元的外匯儲備買入港股，迫使外國炒家撤退。另一個細節需要略作說明的是，外匯儲備同前文所介紹的香港銀行體系結餘有一定重疊之處。前文提及，金管局可提前贖回部分港元債券，向銀行業釋放流通性以補充銀行體系結餘，這個贖回，也需要外匯儲備去支持。

 

　　當投資者對銀行體系結餘、外匯儲備均有所了解後，可能不禁會問，既然金管局外幣資產包括外匯儲備及香港政府的財政儲備，那麼這個財政儲備又有甚麼用途？其實財政儲備跟前兩者的功能是有明顯分別的。

 

　　歷史追溯至1976年，香港政府將其財政儲備轉撥至外匯基金，外匯基金持有港府的財政儲備，就等於發揮了其作為一個「管家」的角色，負責管理政府公共財政帳目。也就是說，香港政府每年需要應付的日常民生開支，均出自財政儲備。因此，財政儲備在功能上，更相當於香港政府的錢包，與銀行體系結餘、外匯儲備作為應對金融穩定的角色具明顯分別。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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