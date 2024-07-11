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11/07/2024

甚麼是上市新規「Chapter 18C」

#理財
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　一家備受市場關注的晶泰科技（02228）6月份在港交所上市。這家企業備受矚目，除了因為其業務性質獨特（基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台）外，更因為其成為首家透過港交所《主板上市規則》第18C章規則（Chapter 18C）來港上市的企業。

 

那麼甚麼是「Chapter 18C」？它與Chapter 18A有甚麼異同？

 

　　回顧港交所於2022年發布有關特專科技公司上市制度的諮詢文件，亦即新增上市規則18C，以幫助一些屬於特專科技領域的公司來港上市。事實上，港交所近年在新股市場方面作出了多方面的改革，以提升上市企業擬來港上市的吸引力。這也是繼續同股不同權、中概股二次上市、放寬未有盈利生物科技公司上市後，再有新的上市制度。

 

　　對於18C新規，不少投資者會將其與港交所在2018年推出的18A作比較，亦即允許未有收入的生物科技公司來港上市。當中兩者最大的分別，是一個放寬生物科技公司，一個放寬特專科技公司。除此之外，兩大上市新規尚有兩點具較為明顯的區別。首先，相對18A，18C對行業的限制更為寬鬆。

 

　　18A的規定集中在生物科技行業，但擬推新規對特專科技的規定，則限制在五大領域，包括新一代信息技術、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保、新食品及農業技術；另一方面，18C新規則對上市公司財務數據提供了一定的要求，包括已經商業化的企業，在相關業務的年度收入達到2.5億港元，上市市值高於60億港元；而未商業化的企業市值需要高於100億港元。根據18A，生物科技企業上市時的市值至少達15億港元。相比較之下，特專科技的市值門檻有所提升。

 

　　回顧過去幾年，18A對港交所在新股市場的幫助較明顯，累計已有超過60隻未有盈利生物製藥企業來港上市。市場亦預期，往後這類別的上市企業數目仍會維持較高的增速。18C順利推出後，申請上市的企業或因較高的門檻而不及18A活躍。同時，現階段相對低迷的股市表現亦有機會增加企業對上市時機選擇的考慮。

 

　　然而，長線來看，這些改革對香港金融市場帶來較為明顯的正面作用。一方面，對港交所而言，新上市制度可以幫助更多未有盈利，但在特定領域較具競爭力的企業來港上市，提升港交所在新股發行市場的潛在收益；另一方面，新規亦有助維持香港交易所在環球新股市場中的競爭優勢，乃至吸引更多企業來港上市，維持香港作為國際金融中心的地位。

 

 

 

 

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