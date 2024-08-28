本港的傳統產業及未來趨勢

一直以來，香港的經濟集聚基本是圍繞維多利亞港作為發展中心，由此向外延伸。而香港的產業結構主要由「四大支柱產業」及「六大優勢產業」組成。四個支柱產業包括金融服務、旅遊、貿易物流，跟專業及工商業支援服務，這四個產業亦是香港GDP主要來源。而六大優勢產業包括文化及創意、教育、私營醫療、檢測認證、環保工業以及創新科技產業。



隨著現時政府對香港、深圳邊境開發的目標逐步清晰，以及香港在大灣區發展中的角色定位，香港邊境地區，由過去屬於偏遠地帶，將成為香港與深圳經濟進一步共融的橋樑，乃至大灣區的經濟核心，相信未來必然具翻天覆地之變。



香港現時對邊境地區已有的開發規劃可簡單總結為「兩點三區」，「兩點」是指落馬洲河套地區、落馬洲管制站；「三區」則指新界北新發展區所涵蓋的三個區域，分別為新田/落馬洲發展樞紐、文錦渡物流走廊，以及新界北新市鎮。



落馬洲河套地區專案佔地約87公頃，香港政府目前正全力推動位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園發展。預計專案第一期主體工程在2024年至2027年分階段落成；新田/落馬洲發展樞紐擬發展的總面積約320公頃，初步估算可提供約3.1萬多個的住宅單位，當中公營房屋將七成，即約2.17萬個單位，可容納約8.4萬人。預計相關勘查研究及詳細設計工作於今年下半年展開，2025年動工，爭取於2032年遷入首批近1,000名居民。



隨著現時大灣區的蓬勃建設，港深兩地作為未來大灣區的核心，深圳河兩邊的邊境地區往後將有可能成為香港的第二個發展中心，與維多利亞港並存為香港發展雙引擎雙中心。



從深圳現時的發展定位來看，作為全球科技產業創新中心，以及中國創新性經濟的先行城市。其目前優先發展領域包括金融、科技、貿易、生物製藥等領域；現時香港與深圳存在重疊的經濟優勢包括金融、貿易，而存在結合優勢潛力的則為科技與創新。預料在深圳河兩岸的產業，主要以目前香港、深圳各具優勢，用時又可以產生經濟互補的產業為主，例如創新科技等。