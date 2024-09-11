  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
經濟不停學
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

11/09/2024

香港投資移民與其他投資移民熱點地區比較

#理財 #投資移民
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

 

　　去年12月份，香港政府正式公布「新資本投資者入境計劃」，並於今年3月1 日起接受申請。合資格人士須投資至少3,000萬元於獲許投資資產，包括獲許證監會認可的獲許金融資產、非住宅房地產，以及支持創科行業發展等。「新資本投資者入境計劃」的目的是吸引高資產淨值人士在香港落戶發展，促進本港經濟蓬勃發展，亦希望高資產淨值人士透過調配和管理財富，在本港獲得更多元化的投資機會。
 
　　事實上，全球不少國家或地區，均有性質類似的計劃，或統稱為投資移民計劃，以吸引本地以外的資金落戶。而除了香港外，新加坡、紐西蘭、加拿大、美國等，也是吸引投資移民的一些熱點地區。那麼相對這些地區，香港的投資移民計劃具哪些方面的優勢？筆者認為，主要反映在四大方面。
 
　　首先，准入門檻相對較低。相較於同為亞洲金融樞紐且長期與香港競爭的新加坡，規定外地人可通過三個方案到新加坡投資獲取居留准證：投資至少1,000萬新元（逾5,800萬港元）成立商業實體；或投資精選基金2,500萬新元（逾1.4億港元）；或設立至少2億新元（約11.6億港元）的單一家族辦公室；所需金額均遠超香港，為投資者設置了更高的門檻。
 
　　其次，無規定居住時間。「新資本投資者入境計劃」為投資者提供了更大的自由度。即便未能滿足連續居住要求，只要持續符合財務規定滿七年，投資者仍可申請無條件留港，無需擔心續簽問題。相較之下，紐西蘭的投資移民計劃規定，續簽之前須提供檔證明申請人滿足了在紐西蘭的規定居住時間，如不滿足條件，會被驅逐出境。新加坡亦附設多項條件限制，若投資者首五年永久居留期滿後要更新再入境准許證，公司須雇用至少30名員工，其中至少一半必須是新加坡公民，以及10名須是新員工。
 
　　第三，投資類別選擇豐富。「新資本投資者入境計劃」僅要求將300萬投到政府指定項目，其餘資金則可自由投資於香港公開市場上的股票、債券、基金等多種金融產品以及非住宅房地產。美國的EB5計劃要求投資者必須投資於商業企業並創造就業機會，資本額取決於投資者所選投資地區。新加坡要求申請人設立新商業實體或擴大現有實體業務。這些都需要投資者參與日常管理或至少對企業的運營有一定瞭解，增加了管理風險，且升值空間不確定。加拿大魁北克投資移民計劃要求投資者進行100萬加元的五年期投資。100萬加元會在到期後無利息奉還。申請人還要向魁北克政府提供20萬加元的不可退還的財政捐款。
 
　　最後，就是語言門檻低，融入無障礙。香港獨特的兩文三語環境為投資者提供了更大的便利。相比之下，其他國家可能要求投資者具備一定水準的當地語言能力。此對於內地居民而言，尤具吸引力。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】當局擬放寬九龍東商業區土地用途，有議員認為應推廣至全港都開放些少，你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多經濟不停學文章

你可能感興趣

#理財 #投資移民
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減...

11/09/2024 17:26

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk