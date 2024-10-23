港股回歸前後的四大周期

香港回顧祖國已有27年，在這段歲月中，香港股票市場也經歷過幾番來回波動。回顧過去27年，香港恒生指數整體理解經歷了四大周期。

這四大周期分別可分為第一周期為1997年以前，第二周期為1997年至2007年，第三週期為2008年至2018年，第四周期為2019年至今。回顧後的第二周期及第三周期，持續時長分別約為10年，而本次第四周期從2019年開始，當下仍處於復甦的延續之中。

第一周期：

第一周期為1997年以前。在這段時間，由於香港處於英國殖民政府管理，因此經濟運作、資本市場發展，均較大程度受到歐美等市場環境所影響。而港股的走勢亦與美股等外圍市場的走勢有較大的相關性。

直到1997香港回歸前，港股經歷超過兩年的升浪，投資市場在憧憬回歸後中央加大對香港的經濟支持力度，帶動香港在回歸前上升。

第二周期：回歸磨合期初步完成

第二周期發生在1997年至2007年。港股經歷回歸前上升後，獲利盤開始出現。同時緊接著亞洲市場在1997年爆發一場金融危機，導致區內大部分股市急跌，港股也未能獨善其身。加上香港回歸後的初期，內地政策與香港發展亦需要經歷前段磨合期，此亦成為市況回落的因素。港股在1997年曾見高點16820點，在1998年見低點6544點。之後在長達5年的反覆中浮沉，並經歷過美國科網股爆破、香港沙士病毒等衝擊。

隨著沙士疫情逐步過去，加上回歸後完成了初步的磨合，再配合內地經濟在這段時期的高速發展，香港亦從中受惠，並經歷樓市、股市大升時期。港股從2003年起步，一直升至2007年最高31958點。

第三周期：金融危機及危機後的修復期

第三周期發生在2008年至2018年。 2008年出現股災，市場憂慮美國經濟衰退、美國次級房貸風暴無法受控，環球股市大跌，港股亦未能倖免。短短一年時間，港股從2007年高點跌至2008年最低的10676點，幾乎跌去解決三分之二點數。

市場在2008至2009在底部反覆，靜待經濟穩定。加上內地於2008年推出四萬億救市方案，港股亦從2009年開始出現向上修復期。內地與香港在2014年開始實現互聯互通，加上內地在2015年開展側供給改革，推動港股在2015年至2018年升勢明顯，香港恆生指數在2018年突破2007年的高位，最高達至33484點。

第四周期：中美關係角力加大期

2017年，特朗普就任美國總統，創下美國史上第一位過去不曾擔任任何軍事或公職的總統。其在任期內推動經濟去全球化，大舉對華加徵關稅，並在關鍵科技、技術領域加大對華出口管制，對華企業列入黑名單等。以上措施具加劇市場對中美關係緊張的憂慮情緒，港股出現調整期。

隨後全球受新冠疫情侵襲，內地經濟曾出現管控期，對投資市場情緒也帶來較大影響。港股於2022年最低跌至14597點。值得一提的是，這段期間雖然港股表現低迷，但外圍美國、歐洲、日本股票市場表現較好。這與近年網路券商在香港快速發展，導致資金在本地市場與外圍市場之間做靈活調配的因素也有一定關係。而近年隨著內地經濟逐步復甦，港股出現回升，目前仍處於這個過程中。