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20/11/2024

「特朗普交易」風險位分析

#理財 #特朗普交易 #理財智慧
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　美國總統大選結果出爐，共和黨候選人特朗普獲勝。投資市場對此表現正面，同時「特朗普交易」跡象浮現。但在市場投資情緒相對高漲之際，投資者亦應小心應對「特朗普交易」的潛在風險因素。那麼這些風險位，存在於哪些方面？

　　特朗普提出四種可能對美國經濟產生重大影響的政策分別是：企業減稅、對外加徵關稅、驅逐非法移民以及鼓勵化石能源。
 
　　特朗普其中一項主要政綱為大幅上調關稅，其指將對所有進口美國的商品徵收10%或更高的關稅，對來自中國的進口產品徵收60%的關稅。當貿易保護主義出現，意味貿易壁壘出現，將對美國經濟甚至全球經濟帶來嚴重傷害。當經濟出現衰退，利潤下跌20%是典型現象，在此情況下，GDP或將下跌，更可能拖累美國企業的預測盈利，從而影響股市表現。倘若上述情景出現，美國的出口亦將大受打擊，當中工業、半導體行業面臨的風險較高。
 
　　其次美匯指數或有機會維持較高水平。從特朗普的上一任期的歷史數據觀之，從其11月9日宣布勝選開始計算，美匯指數從低位上升約8%，至約2017年1月上旬就職後完結。再者，其貿易關稅政策料較大機會推高通脹。截至目前，根據目前芝商所的預測，12月減息機率不足60%，反映美聯儲12月減息機會減少；在通脹有機會復熾的情境下，未來減息步伐或有機會減慢，成爲最有利的美元上揚催化劑之一。不過，短期仍需要關注12月的CPI通脹數據及美聯儲的議息會議取態才是關鍵。
 
　　此外，若美匯指數及債息處於較高水平，美股或較大機會受牽連。美元及美10年期國債收益率與標普500指數之間呈負相關。當美元强勢，將同時影響内地政府繼續推出財政政策救經濟的空間，或會影響中港股市表現。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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