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19/02/2025

美加徵10%關稅，對華GDP影響幾何？

#理財 #經濟不停學
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

 

　　美國於2月1日正式對華進口商品額外加徵10%的關稅稅率後，中國採取報復措施，對部分來自美國產品加徵介乎10%至15%的關稅稅率。對於美國本輪對華加徵10%的關稅，投資市場看法不一，部分認為10%的幅度相對特朗普競選時所提的60%，已屬於較低水平，屬於利好；也有投資者認為，此10%的關稅，是在原來徵稅的幅度基礎上，再疊加上去，因此對內地今年的出口將帶來較大影響，甚至拖累內地今年經濟復甦的步伐。
 
　　那麼，究竟這10%關稅，對內地GDP的實際影響有多大？
 
　　要解決這個問題，需要先對特朗普在其首任任期對華加徵關稅的情況有所了解。特朗普上一任期從2017年開始，但對華開始加徵關稅是從2018年開始，分別於2018年7月、2018年8月、2019年5月及2019年9月，對來自內地價值340億美元、160億美元、2000億美元及1200億美元的商品，徵收25%、25%、25%及7.5%的關稅。如果對這些關稅作加權平均計算，稅率為19.3%，而關稅累計覆蓋的範圍總體達至3700億美元。
 
　　但根據內地商務部數據，2024年內地出口美國總金額約為5250億美元，亦即上述關稅中，有約1550億美元的關稅沒有被覆蓋。因此，2月1日最新一輪關稅生效後，最新關稅累計覆蓋的範圍總體達至5250億美元，具體表現為對340億美元、160億美元、2000億美元、1200億美元及1550億美元的商品，各自徵收35%、35%、35%、17.5%及10%的關稅，如果對這些關稅作加權平均計算，稅率為23.6%。
 
　　可能會有投資者認為，23.6%跟原來的19.3%分別不大，但這其實是兩個概念，一個是針對3700億美元的19.3%，另一個是針對5250億美元的23.6%。
 
　　根據特朗普第一任期對華加徵關稅的過程，以及此過程中內地出口美國貨品金額的變動，筆者用了幾種不同的計算方法，總結出這兩者的相關性是-0.6。也就是說，美國每加徵1%關稅，內地減少進口美國0.6%，這是從上一次關稅所表現出來的。因此，若然本輪最終加徵幅度在10%，那麼將影響出口美國金額倒退6%。
 
　　再根據內地商務部及統計局數據，內地去年對全球的總出口量為18.9萬億美元，而內地所有貨品及服務出口，對全年GDP的貢獻為30.3%，也即是拉動GDP增長1.5%。按照這個規模，美國對華加徵10%關稅，出口美國倒退6%，將會影響去年內地GDP約0.2%。如果最極端，加徵60%關稅，將會影響去年內地GDP約1.2%。當然，上述計算只是作簡單線性計算，實際的影響將表現得更為複雜，但以上的數字亦不妨可作為一個大致的參考。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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