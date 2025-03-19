港股市場在過去幾年飽受市況不佳、成交低迷之苦，加上部分股份高昂的入場費，成為了散戶卻步的其中一個原因。繼財政預算案後提出，港交所與證監會將在年內就改善交易單位提出建議，而相關方向包括與業界討論簡化股票交易單位，降低交易門檻。



事實上過去一直以來，港股的交易單位由上市公司自行決定，這種差異化可以讓公司可根據自身定位靈活調整交易單位，這與環球部分主要市場的模式有所分別。例如，現時內地A股每手的交易單位固定為100股一手，美股則固定以1股作為交易單位。而港股這種多元化的交易單位，可以導致投資者投資單一股份的入場門檻差異極大。例如現時比亞迪（1211.HK）及青島啤酒（168.HK）入場費高達20萬元及10萬元，相反另一隻藍籌股中國生物製藥（1177.HK）的入場費則低至不足400元，門檻之懸殊可見一斑。



而對於本次改革，市場普遍預期，本次或將針對高價股下調其入場門檻。而港交所則表示調整仍處於研究階段，但未有定案。筆者認為，交易單位的設定對股票市場流動性、投資者的參與門檻以及企業的股價穩定性均是利多於弊。



降低高價股票的門檻好處顯而易見，散戶參與度將將直接提升。以騰訊（700.HK）為例，若將每手股數從100股降至10股，入場費將從現時超過5萬元降至約5,000元，對資金有限的投資者或新手而言，入場門檻較「貼地」下，有助「小散戶」分享公司發展帶來的好處。而交投量增加受到帶動之下，長遠有望吸引更多北水及國際資金流入。另外，若然每手交易股份單位降至足夠小，亦可避免出現「碎股」交易的情況。雖然現時投資者交易「碎股」亦較為便利，但由於缺乏流動性，「碎股」沽出時，往往較市場價格出現較深折讓，造成因流動性所帶來的損失。



不過，相信改革政策在制定時，亦會考慮更多因素。例如，對於毫子股或仙股來說，若每手「手數」過低，入場費可能不到10元，此將導致每手交易所帶來的單位成本相對大幅上升，可能反不利其交投。惟總體而言，筆者相信，改革是激活市場的一大步棋，對港股將帶來長遠的正面影響。