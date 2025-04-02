隨機性買入港股，應選何時？

近期港股市場持續回落，市場對美國向全球加徵「對等關稅」的憂慮揮之不去。從走勢來看，恒指短期或有機會下試22700點一帶的支持。而隨著近段市況回落，不少投資者關注港股是否已經到了可以部署反彈的時機。在此，筆者與讀者分享一些有趣的統計數字。



通常，投資者在考慮部署買入指數或股份的時候，往往會結合宏觀經濟環境、企業盈利狀況、指數或股份的技術指標走勢、市場交投活躍度等等的一系列因素。但如果作為一個新手，面對港股市場完全是一張白紙，不考慮上述任何因素之下，那麼，甚麼時候買入港股的值博率較高？



縱觀過去30個完整年份（1995年至2024年），若每年將港股的表現按月份來作出統計，當中有高達9個月份，在過去30年錄得升市的比例在40%至60%之間。也就是說，過去30年裏，1年12個月之中，港股75%的月份時間，在統計角度是看不出明顯的傳統上升月份（大於50%）或明顯的傳統下跌月份（大於50%）的。



那麼剩餘的3個月份（佔比25%）呢？答案是全都是傳統升市。這3個月份分別是4月、10月及12月，三者在過去30年，錄得上升的概率均超過60%。當中，4月出現上升市況的概率最高，30年之中出現了22年，概率超過73%！因此，在港股市場，亦有「最強4月」的說法。



那麼，港股升市較多出現在4月，是屬於巧合還是有因素支持？筆者認為，這背後存在一定的合理可能性，包括（一）歷年中國傳統春節日期，一般處於1月底至2月中下旬之間，3月為復工復市逐步正常，投資者情緒經歷長假放鬆後，逐步歸來的開端月份，為4月市場參與度恢復正常打下基礎；（二）港股大部分上市企業的年報公布時間，一般集中在3月，當過去一年的盈利公布後，市場有了盈利數據，投資者開始逐步分析、部署基本面優秀的心水股份；（三）4月是美國議息的「空窗期」，投資者對利率環境變化的焦點，可以在短期內轉移。



當然，以上只是從統計角度與讀者所作的分享。投資入市，投資者應當做好對市場的充分了解及分析，而非盲目入市。