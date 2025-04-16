  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
經濟不停學
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

16/04/2025

中概股強除牌，對金融市場衝擊大

#理財 #經濟不停學
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

 

　　美國對華大打關稅戰，中國反擊力度堅決。特朗普未嘗甜頭，反而投資者用手持資金投票，美元、美債價格大幅走低。此反映在政經局勢動蕩之下，美元資產市場不再成為過去被認可的「避風港」。一方面，美國反復無常的對外政策，影響投資者對美國經濟展望的明朗性；第二方面，美國現時所推關稅政策，在經貿層面两败俱伤，促使本身已經深陷債務深潭的美國經濟雪上加霜。

　　然而特朗普未有平緩局勢之意，聲稱將出台更多針對半導體、藥品的關稅。另外，市場亦廣泛關注特朗普會否推進在美上市中概股除牌，筆者認為，若然美國強行對中概股除牌，無異於在另一領域，加深自損美國信用。

　　美國在2020年通過《外國公司問責法案》，旨在加強在美中概股監管，內容包括上市公司運用獨立性、會計審查等內容。而《外國公司問責法案》實施後，中概上市公司努力滿足法案要求。若然如今沒有正當理由，而強行將中概股除牌，相當於對《外國公司問責法案》的自我否定，損害制度基礎。美國證券市場現時是全球最大市值市場，隨意濫用行政權利影響制度基礎，將打擊未來公司在美上市的意欲及信心。

　　另外，如果中概股因此事項出現價格下跌，參與當中的投資者或將遭遇損失，這些投資者並非特定對象，而是來自全球。若然真的走到這一步，亦從側面反映美國為了對中國發起金融戰，漠視全球投資者的利益，「美國優先」違背普世價值。更為關鍵的是，退市後，投資者的錢從何取回？美國政府背書嗎？肯定不會。上市企業嗎？企業上市集資，目的就是希望獲得股東資金發展業務，這些資金可能用於設置廠房、購置設備、增聘人手等等，若然一下子要全部以流動性形態全數歸還，將對企業形成損害。所以，中概股若被強制退市，受傷害最大的還是市場，特別是投資者。

　　筆者認為，如果貿易戰導致全球資金撤離美債市場，那麼強行將中概股從美國市場退市，則將驅使資金撤離美股市場。特朗普仍會孤註一擲，賭上投資者對美股的信任嗎？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票

我要回應
更多經濟不停學文章

你可能感興趣

#理財 #經濟不停學
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

傳中國要航企停收波音飛機兼人幣走弱，惟航空股營運數據對辦照升...

16/04/2025 16:58

關稅戰

中國非替代性霸權，需緊盯輿論戰新趨勢

16/04/2025 13:44

大國博弈

高息定存 | 滙豐特選客戶3個月3.45厘，華僑一年期3.1...

15/04/2025 16:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk