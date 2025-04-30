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30/04/2025

關稅亂局如何影響全球債市？

#理財 #經濟不停學 #關稅 #關稅戰
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

（shutterstock）

 

　　美國總統特朗普的關稅政策引發環球金融市場劇震，對債券市場造成的衝擊顯著。特朗普於4月2日宣布對180多國實施對等關稅，雖然隨後於4月9日暫緩90天並只保留最低10%的關稅（仍對中國加徵145%關稅），但仍引發投資者恐慌。
 
　　根據倫敦證交所集團數據顯示截至4月9日當周，全球債券基金淨流出257.1億美元，創2020年4月以來最大單周流出，其中美國債券基金資金出走壓力最大，共撤資156.4億美元，創27個月新高，歐洲債券基金流出127.2億美元。美債避險功能受質疑，10年期美債孳息率單周飆升45.5個基點，達2001年11月以來最大漲幅，並一度升高至接近4.6%附近。市場對中國、日本等國可能拋售美債的猜測加劇波動，顯示關稅政策的反覆削弱美元資產吸引力。


　　除了對環球金融市場的即時影響外，關稅戰的不確定性亦重塑全球供應鏈，推高企業融資成本，進一步衝擊各國經濟及債市穩定。關稅導致依賴全球供應鏈的企業面臨成本激增，特別是科技和製造業。
 
　　根據路透社數據顯示，4月9日當周，全球股票基金淨流出107億美元，顯示投資者對企業盈利前景的擔憂。同時，亦令債券市場融資環境惡化，企業發債成本因美債孳息率上升而增加。亞洲債券基金雖於同一時段小幅吸金2.89億美元，但難抵全球市場壓力。供應鏈重組的壓力正間接推高債市波動，企業融資挑戰加劇。
 
　　相信短期內，債券市場仍將深受美國關稅政策左右，對利率更敏感的投資評級債券影響尤大。關稅戰的不確定性推高美債孳息率，市場預期聯邦儲備局可能因通脹壓力而推遲降息，甚至重啟加息，加劇債市波動。投資評級債券因對利率變化高度敏感，價格下跌風險更大，尤其在企業融資成本上升的背景下。全球債市尚未穩定，若機構投資者及中國等國減持美債，債市流動性恐進一步收緊。在關稅政策未明朗的前題下，債券市場難以平穩，投資者需謹慎應對高波動環境。

 

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