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28/05/2025

「雪王」的成功模式

#理財 #經濟不停學
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　有「雪王」之稱的「蜜雪冰城」在3月初上市後，股價節節攀升。從IPO定價202.50元，到首日正式上市收報290元，再到目前曾經579元（5月28日），短短不到一個季度的時間，股價累計大升超過1.8倍，市值突破2,000億港元。

　　如果在內地有購買過「蜜雪冰城」茶飲的投資者，其茶飲產品以銷售較低，作為吸引投資者的一種銷售策略，其產品平均銷售單價約為6元人民幣。既然銷售價格不高，為何此茶飲店可以獲得市場如此高的市場估值？ 筆者認為原因有以下。

　　蜜雪集團旗下擁有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」，通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過45,000家門店，覆蓋內地及海外11個國家。截至2024年9月底的門店數目計，是內地及全球最大的現製飲品企業，逾一半的內地門店位於三線及以下城市，其收入與利潤均大幅領先奈雪的茶（2150.HK）、茶百道（2555.HK）及古茗（1364.HK）等競爭對手。以去年業績來看，蜜雪集團收入為248億元（人民幣 下同），利潤44.5億元，第二位的古茗只有88億元及14.8億元。

　　筆者認為，公司賴以成功的商業模式，除了積極下沉低線城市及出海外，其強大的上游供應鏈布局，使公司能夠在競爭激烈的環境中保持快速擴張。蜜雪與其他依賴加盟店的同業不同之處在於，公司持續通過向加盟店提供檸檬、糖漿、包裝材料、以至門店內的設備支持盈利增長。此外其品牌IP「雪王」成功抓住了消費者的眼球，該主題曲亦達至「洗腦」級數，保持了品牌熱度。

　　根據招股書，公司截至去年9月底，蜜雪冰城有約99%的門店均採用加盟模式，期內商品和設備銷售貢獻了182.2億元收入，佔總收入97%，毛利率高達31.2%。這種供應鏈模式確保了其產品品質與價格的穩定性，加上自建的專屬物流體系亦提升了其覆蓋廣度和下沉市場的滲透率，有利門店網絡擴張。

　　事實上，目前大多數現製飲品行業公司並不從事相關食材的生產，亦不會有自主運營的倉儲體系和專屬的配送網絡。蜜雪目前在內地擁有五個生產基地，按灼識諮詢的報告，按現製飲品食材銷售額計，公司屬於內地最大的現製飲品供應鏈。

　　對於公司未來的展望，雖然公司目前來自海外的收入較少，不過東南亞等新興市場的平價需求與公司產品定位契合，目前印尼和越南的收入約佔其海外收入逾70%，兩個國家的分店近4,000家，預期國際化可成為其長期增長點之一。

 

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