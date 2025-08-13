  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
經濟不停學
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

13/08/2025

新股定價改革多面睇

#理財 #經濟不停學 #IPO #回撥機制 #招股 #新股認購 #中小投資者 #基石投資者 #機構投資者 #投資 #股票
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　近年隨著港股二級市場走勢復甦，新股市場亦呈現出蓬勃發展的勢頭。今年上半年，本港新上市公司數目為44間，新股集資額為1071億元，兩者均已超越去年全年數據。這個強勁表現，亦促使港交所今年上半年在全球新股集資額的排名再度升至首位。而投資者對新股認購的熱度也有所升溫，今年以來，過百倍超額認購倍數的股份多達數十隻，甚至超額千倍的股份亦有七隻。

 

　　與此同時，港交所於今年8月正式對首次公開招股市場定價措施作出優化。根據港交所資料，本次優化的目的在於「提升新股定價及分配機制的穩健性，並且平衡各種不同類型的本地及國際投資者參與新股認購的需求」。那麼，這次改革對每位參與新股認購的中小投資者而言，會產生甚麼影響？

 

在新制下，新股給予中小投資者的認購比例有機會下降。（資料圖片）

 

　　香港新股市場的參與者一般分為三大類別，一為基石投資者，二為基石投資者以外的機構投資者（新股國際配售的對象），以及中小投資者（新股本地配售的對象）。過去除了基石投資者外，本地配售一般針對中小投資者給予10%的股份比例，供其認購，視乎反應的熱烈程度，可採用回撥機制，提升至最多50%的股份比例給予中小投資者，而再除去基石投資者以外，剩餘的股份歸機構投資者。這個機制不足的地方在於，若然遇到市場公認優質的股份，除了基石投資者認購踴躍外，中小投資者亦大量認購，導致最終去到機構投資者手中的股份偏少，對股份的上市定價話語權下降，以及不利於股份上市後的穩定性。

 

　　而經過改革後，新股上市將採用雙選項制度，制度A的原理與舊制相近，但初始比例及回撥後的最高比例，分別調整至5%及35%，這樣就為機構投資者的持股帶來提升的空間；制度B則不設回撥比例，上市公司可選擇將給予中小投資者的認購比例設定在10%至60%之間。可能會有投資者有疑問，如果上市公司選擇60%的比例分配給中小投資者，那麼機構的比例不是更低了嗎？筆者認為表面上是，但與舊規則「先10%，再視乎認購反應最高50%」不同，若然一開始決定了60%的份額，這是有風險的，若然公開市場沒有足夠的認購力度，那麼這企業便面臨認購不足的風險。因此，這其實也成為上市公司作出比例分配時需要考慮的因素。

 

　　那麼，改革後的市場有怎樣的發展預期呢？筆者認為，由於在新制下，給予中小投資者的認購比例有機會下降，因此未來新股出現高倍數超額認購的情況將成為新常態，投資者亦不再以高認購倍數作為該新股是否值得抽的唯一參考指標；其次，對於熱門新股而言，由於機構投資者持貨比例增加，上市後股份被短線沽出的機會降低，而由於中小投資者獲分配比例下降，未獲足額認購的投資者需要在二級市場上追貨的情況或會增加，以上均對一些熱門新股的股價帶來利好作用。惟從另一個角度來看，本次改革其實是股份比例的再分配，它改變的是不同級別投資者的供求關係，這個供求關係更多表現在上市初期的股價表現，長遠而言則更在乎企業的運營發展情況。因此，若然新股在初上市階段股價大升，投資者亦需保持理性，區分開資金驅使股價向上，與長線基本面之間是否存在差距。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

我要回應
更多經濟不停學文章

你可能感興趣

#理財 #經濟不停學 #IPO #回撥機制 #招股 #新股認購 #中小投資者 #基石投資者 #機構投資者 #投資 #股票
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk