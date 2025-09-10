沽空比率的不同情景分析

不少投資者會運用沽空比率數據，對整體市況、個別股份往後的趨勢作出展望。而筆者亦常見有些投資者往往會以一隻股份或大市的沽空比率愈高，判斷市場對該股份或市況的看法趨悲觀，往後相關資產價格或將出現承壓的觀點。適逢近期亦有投資者前來諮詢筆者，問及與沽空比率相關的問題，因此筆者在此亦分享自己的一些觀點。

首先，要了解沽空比率的指示意義，我們首先要明白沽空比率是如何計算出來的。沽空比率是指某個時間內，由投資者借貨沽空的金額，佔這個時間段內總體成交金額的比例。舉個例子，某隻股票A，當日只錄得一筆借貨沽空，金額為1萬元，而當日這個股票總成交金額為10萬元，那麼當日股票A的沽空比率就是10%。

某股份的沽空比率突然大升，不一定代表借貨沽空或看淡的人多了。(Envato)

由此可見，沽空比率的高與低，涉及兩個因子，一為沽空金額的大與小，二為成交水平的高與低。換言之，如果某隻股份B某日的沽空比率，可能由往日的30%，突然大升至60%，這並不一定代表借貨沽空或者看淡的人多了，而是有機會當日股份B的交投不活躍，成交縮減了一半，但沽空金額維持在往日相若水平。甚至，如果該股票當日只有一筆成交，而該筆成交是來自借貨沽空，那麼沽空比率就是100%了。所以，判斷沽空比率的指示作用，第一必須要結合成交水平來看。

第二，如果一隻股票的成交沒有出現大變化，而沽空比率出現明顯上升，這也並不必然反映市場對此股份的看法變淡。沽空比率出現明顯上升，反映借貨沽空金額增加；而借貨沽空金額增加，有時是市場的風險對沖行為，與對市況的看法無關。

舉個例子，某隻股份為了將企業與高管及核心員工的利益掛勾，推出股份期權激勵措施，這是很常見的。假設這個期權的行使價為50元，而這個股份的股價由一年前的30元升至目前100元，那麼，對於期權持有人而言，他是有很大機會去行使這個期權，而潛在獲利空間為一倍。但問題是，這個期權現在還未到行使期，假設還有一年才能行使，這個持有人會怎樣做？借貨沽空會是其中一個途徑，以鎖定一倍的利潤空間。如果未來可以行使期權時，股價出現回落，沽空的溢利可以彌補這個損失；如果股價繼續上升，沽空出現損失，但行使期權的利潤繼續擴大。在這個過程中，完全不涉及這個期權持有人對後市的觀點與判斷，純屬是市場對沖行為。

由此可見，投資者對沽空比率的高低，應從不同情景作出綜合分析與判斷。