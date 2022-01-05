2022年我對樓市的十大忠告

今年是筆者連續第十五年為新一年撰寫樓市忠告:

(1)東升西降

過去十多年掌握「西去東來」大勢是投資準確性的關鍵，我認為要面對的現實是局面已進入「東升西降」的階段，全球多方面的主導和話語權逐步落在中國手中，未來西方國家將作出最激烈的抗拒，但大趨勢，投資不可抗逆！

(2)香港金融中心持續擴大

香港股市2021年的成交金額對比兩年前2019年的規模已倍升，若以恒生指數每日收市點計算的成交圖表，香港股市亦已「龍市」化(即不斷轉折之下谷底仍浪比浪高)，加上2022年我認為是「中國金融年代」(中國在金融市場將更主動及自主)的開啟，香港前景更秀麗！但西方國家必日益針對香港，投資必須留一手以應變受襲！

(3)資金流趨勢是重點

無論你對自己的觀念幾有信心，看資金流始終是以數據為最可靠依歸(M3和銀行結餘)，資金量保持高水平，香港的低息期就可持續，基於資金量若能繼續遠高於借貸量，加息並不易衝擊大局！

(4)高通脹衝擊民生

環球高通漲潮銳不可擋!勢必衝擊民生！

在香港房屋政策上，正進入「大基建年代」！卻沒有人關注高通脹的影響，也因此，無論造地或者建屋上政府的效率是否能獲得提升，將決定香港的禍福！

(5)平行時空的世道和市場

貧富懸殊、過分重視意識形態令世代進入了新的二元化！

貧富懸殊下，有資產者和高薪者成為了購買力強橫的「富裕族群」，他們購買的較優質樓市板塊樓價不斷大步創新高，但無資產者和收入只及人均入息中位數字的「草根族群」，他們置業的樓市板塊樓價會大幅落後！於是兩極成交一起在市場發生。

而資訊科技的過分發達，過量的高聚焦短訊「植入」令人們偏離了整體邏輯！完整概念不足的人各走極端並人以群分，由兩群效忠自己意識形態的人不斷找理據去作意氣之爭！政治如此！樓市也分「好淡之爭」！無論市場變化如何，大部分時候市場也被扭曲詮釋！

(6)樓價顛覆不定下強勢上升

樓市的上升結構即高資金、低借貸、低供應和財富效應根本沒有改變，「龍市一期」的上升階段繼續發展前進！購買力和財富效應更進一步聚積深厚！來年我們更極可能要面對通關後的購買力釋放、高通脹的衝擊、資金的湧入、和財富效應的進一步啟動，市場只是被各內外因素及情懷作非結構性的困擾，樓價仍繼續顛覆不定下再創高峰！樓市仍然是最佳的資金避難所！

二元化社會引起的悲情主導，一次又一次令香港人嚴重低估香港聚積多時的深厚購買力！

(iStock)

(7)租金仍處於易升難跌局面

高通脹期的第一個階段是物價上漲，高通脹期的第二個階段是人工追升，縱使工資加幅追不上物價上升，這都是通脹或者「滯脹」的結構，並不是「通縮」結構，覺得租金長遠會跌是錯誤且高風險的，租客中有心置業者應早買樓為妙！

(8)嚴防疫情下的危與機

新冠疫情帶來了悲劇，亦帶來了改變!

面對疫情是否能穩守秩序，不單只影響到民生，還影響到生產鏈、材料鏈、人力資源鏈的優/劣勢！帶來不同板塊的興衰，當中的危與機，大家應該要探討及趨吉避凶！

創科、生產線的優勢逆轉，正把舊有投資邏輯完全被顛覆！

(9)商業模式內外轉型

很多人正準備通關之後的市場回復，但我認為更加重要的是為轉型後的新環境去準備！立刻掌握自身商業模式的轉型，否則捱過寒冬之後可能才是市場進行高速淘汰的時候！

資訊、物流、融資的改變，靜悄悄令現有模式失去了競爭力但仍有很多人未自知！

很多人機會來臨到眼前卻不自覺！

(10)大灣區年代開啟

在疫情抑制下，大灣區年代延遲了來臨！卻凝聚了更大的能量！

大灣區年代預算在下半年會起動，擔當著在未來環球經濟復甦走得更快去超越各國的引擎！令人力資源、市場競爭、成本結構也改變！

進取的人在未來一年充滿機會，也令人豐收！

但對持躺平主義的人卻不利！香港市民要加油了！