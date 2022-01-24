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24/01/2022

房屋政策冷落最失落社群

#樓市 #買樓 #房屋政策 #居屋 #漸進式按揭 #資助房屋 #劏房
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    本欄每周更新

    樓市點評

　　筆者認為，最需要政府置業資助的板塊是收入介乎兩萬元至四萬元的家庭，這些市民基本上是沒有條件申請公屋的，而能力上亦大多數買不到私人住宅的，社會欠了他們一份公道。

 

　　政府近年不斷加大居屋抽籤的入息上限的範圍(白表二人或以上家庭申請者的入息限額由2014年的四萬六千元增加至現在的六萬六千元)。政府可能有其道理，因為更多人抽籤或許是可以滿足到一些群眾的情緒，但在分配資源的角度上去看，這是不理想的，最需要的一群正是為了滿足「更多人可參與抽籤」而成為了犧牲品，而劏房是因為這種情況下在近年大量增加。對！他們正是房屋政策日益冷落的社群。

 

　　特首林鄭月娥在較早前曾提出可能會考慮為資助房屋引入「漸進式按揭」，只需以樓價一半的基礎去支付首期及供款。這個做法是去年12月新世界發表「新世界資助房屋」項目時率先提出的，是一個好的做法，但是好的做法必須要好好運用才得到好的效果，如有足夠供應這個做法可令更多人受惠，但在供應量沒有大大增加之下，所謂受惠的可能只是多了人可以抽籤。當然，有一個好處就是令到中籤者有更大條件買得更大的單位，但也會吸引更多人去抽居屋，這副作用就是令真正需要的人的機會會進一步被稀釋並變得渺茫。

　

（iStock）

　

　　劏房不是一個理想的居所，因為劏房是充滿了僭建及消防問題，亦因此一直沒有完整的法定流程，包括地產代理條例在過去也難以保障劏房住戶，這是屬於半地下的項目，直至近年因超過20萬人住劏房的數目，這個規模可以說是不可以不理會了，於是最近政府就宣佈劏房租務管制條例將於本月22日生效，劏房租務管制條例最大的好處就是製造了規管的開始，但短期內這只是個新的遊戲規則，對租客是否有利在乎是否懂得去適應遊戲規則，因為沒有規限「起始租金」和只能規限四年的租住權保障，因此抑制加租的效果很有限，但是劏房流程「地面化」之後將來可以逐漸規管得更加多。

　

　　顯然要為劏房治標，時間都不容許我們太急，我們更加要努力治本，讓更加多中籤機會給收入處於兩萬元至四萬元水平的家庭人士，因這些人士當中有不少是住劏房的，我們應去化解這失落社群的需要。

　

　　既然現有房屋政策冷落最需要社群，筆者預算未來幾年劏房數目仍然會繼續大幅增加，造地及增加樓宇供應救急如救火！

　

　　寄語政治的既得利益者在享受政治紅利的同時，想一想困苦的市民，落地聚焦幫助最需要者！

 

 

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