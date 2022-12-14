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14/12/2022

市場能量全面發放

#樓市 #買樓
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

未來市場，筆者認為市場復甦之後仍然會繼續以類似「龍市理論」的一個階段鞏固完之後再升，升到一定程度會重新調整鞏固，這個情況會持續的。

 

　　2008年之後，牛熊市已經不可以在香港樓市中準確運用了，因為香港樓市已經是由昔日的高借貸變為低借貸，加上當年已經開始重新進入供應不足的情況，及2008年之後國際上的嚴重量化貨幣，令到香港銀行體系內的資金大增，配合之前1997年至2003年的樓市低迷，樓市在低轉流的情形之下，反而令到香港愈來愈多住宅單位供滿樓，因此香港借貸率及負債率日益減低，我們已經不是泡沫經濟結構，期間筆者是以「龍市理論」去描述這種新常態。

 

　　直到去年初，正確時間應該是2021年2月，中國開始面對西方「五眼聯盟」的圍堵，筆者認為這令到一個特殊時段的開始，在不同無理的攻擊及圍堵之下，我們看到這大概年半多一點的時間即去到2022年10月，本來相對西方金融中心泡沫極低的香港股市最多下跌五成多，由31084.94點跌至14687.02點，這個大跌幅我完全不認同是市場的機制，相對來說本是「實的的」的樓市，最多跌到兩成左右，這個亦不是市場的泡沫爆破，這段市場機制失效的時間令到樓市配合悲情出現無序下跌的情況，筆者認為是環球中大國之爭的博奕時段，所謂博奕即是拳來腳往、各出奇謀，市場已經不可以用數據來推演未來的發展，我們只可以用市場的不同事情的結果去評估這個新常態的變化。

 

　　這個階段直至去到今年11月，我們見到「五眼聯盟」的圍堵開始進入一個相對穩定的階段性，不過在11月4日德國總理朔爾茨率團訪問中國，進行了飛機等多個項目的大交易，這些大交易是證明了彼此在矛盾之下，仍然開始鞏固一些昔日合作的項目。在這段時間之後，筆者認為收縮多時的內地包括香港的經濟，解除了圍堵的後顧之憂，在收縮之後很應該會發放能量，我們見到很多變化，以今日香港股市19596.2點對比10月底14687.02點回升了33%，國內的防疫開始放鬆，二十大亦啟動了整個中國的經貿強勢，展開了序幕，迅速地改變。

 

　　以上只是我們評估樓市用結果列出一些觀點，但當中一些重點是投資應該要留意的。

 


　
（shutterstock）

 

　　過去那段時間的調整並不是牛熊市的任何階段，說這個是泡沫爆破並不正確的，大家可以用一個新的市道去重新評估，但不要再沉醉在牛熊市，耽誤了可能對你有利的投資時段，當然，每個人的風險及機會結構不同，應該自己去判斷。

 

　　2012年去到2018年這段時間，樓市每次調整的時候，很多人都會當它是牛熊市，於是等待更平價位出現，結果市場在調整不久之後就會再升。未來市場，筆者認為市場復甦之後仍然會繼續以類似「龍市理論」的一個階段鞏固完之後再升，升到一定程度會重新調整鞏固，這個情況會持續的，以上只是筆者個人的看法，大家可以參考一下。

 

 

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