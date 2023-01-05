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05/01/2023

2023年樓市十大忠告(上)

#樓市 #買樓 #m3 #復常
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　今年是筆者連續第十六年為新一年撰寫樓市忠告：

 

(一)中美決戰波瀾才是市場最大關鍵

 

　　東升西降是時勢大局，但美國抗拒也是必然現實，在鬥爭中金融地帶不可能無鬥爭，既然是一場博奕，即是彼此各出奇謀，也即是局面會隨時改變，市場趨勢被左右，市場機制許多時亦失效！就好像2022年的樓市一樣。

 

　　我們投資市場的時候必須要先認清大局進展！檢查原本優勢有沒有被逆轉。

 

　　當中國在固守被動階段，市場亦容易走向負面，相反當中國主動及發放能量的時候，市場也容易景氣。

 

　　當然，愈接近真正時移世易的一天，戰爭亦接近，而香港作為橋頭堡角色也會愈容易受到不同方式的狙擊，在樂觀的時候也必須留一手。

 

(二)市場情緒和唱締造大局

 

　　香港的二元化其實仍相當嚴重，很多事情也陷入意識形態之爭，正如去年忠告所說：「無論市場變化如何，大部分時間市場也被扭曲詮譯」，2022年當悲情遇上中國及香港收縮鞏固期的情形下，樓價就會出現罕見的市場機制失效並出現「市場結構並未改變下的下跌」。

 

　　但在2023年，中國經濟在鞏固和整頓多時之後，應是進入發放能量的階段，價格已不容易被悲情所主導。

 

(三)樓市機制復常

 

　　未來的拚經濟，走向復常的勢頭，樓市有一定程度的回復也是順理成章了，樓市本質既然不是泡沫爆破，後市也當然不適宜以牛熊市去判斷，樓市趨勢應回歸「龍市理論」，未來樓價將逐步回復之前的支持點，但筆者必須提醒投資者，中國式的復常不等於閣下期望的模樣，無論價格水平還是企業倫理也好，投資者也必須從新學習才能在後市掌握到變化。

 

（istock）

 

(四)香港金融中心地位更進一步

 

　　香港的真正價值是「一國兩制」，聯繫匯率優勢會繼續發揮金融穩定作用，市場走向復常下在港的上市活動會增加起動，雖然國際大局東西方陣營正在磨合，卻另一方面多國經濟體也在重新融合，而西方的任性抵制導致自己威信破產，令市場更需要香港！香港將有更多金融上的夥伴，譬如可能是中東，和東盟的合作亦增加了很多可能性，加上香港擁有一國兩制的優勢，配合大灣區的互動同樣創造了無限商機！

 

(五)資金走勢左右大局

 

　　看M3數據（貨幣供應量）可印證了在過去充滿種種風浪的局面下，香港資金並沒有大量流出香港，仍有十分良好的增加趨勢中，其中在2022年3月至11月期間，香港銀行體系的定期存款因為超高息之下增加了2.1萬億港元至7.5萬億港元的水平，這筆萬億資金在定期存款高息期過去後如何活動將影響大局。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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