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06/02/2023

我近年的投資體驗

#樓市 #買樓 #投資 #商舖
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　一年的修例風波加上三年以上的疫情下，投資上有甚麽體驗？我想分享一下我的體驗，而事實上網上亦有一些網友對我的投資有熱情的探討（一笑），與其在錯誤的資料和數據下被解讀，不如我公開當中的投資關鍵！

 

　　我在市區及購物區買入核心舖，是因為這兩年市道的調整給了我之前沒有的投資機會，所以我的投資邏輯和處境也與我的老前輩不同，在核心鋪的範疇我只是後輩，和一般商舖高手「無得比」！

 

　　我買核心商舖的原因有兩個，一是看好香港前景和金融中心地位，我認為香港始終都會回復正常的！其次，買一間商舖往往是超過20年的投資計劃，一時的零售業慘淡不應該影響其投資的可觀性！

 

（istock）

 

　　我想說2021年我以8380萬買入的漢口道44號漢威大廈地下B號鋪位！這是個很令人滿意的投資，它是個「小巷單邊」，在漢口道近海防道的位置，而漢口道是有分陰陽街的，我們這個舖位是處於較多人流和較闊的那一邊，行人路闊了一倍，自然對商舖有利。我幸運地很快就得到知名麵包連鎖店承租，並成為了年輕人打卡點，光顧的客戶長期排長龍下，較闊門面及較闊的行人路，令租客可以安排到排隊專線！原來租客亦鍾情於漢口道沿途都有種小樹木，配合到租客麵包店的優雅氣息。我欣賞租客的有為，頭兩年是給予租客一個較好的租金，我認為是一個雙贏的局面，我也找到穩定租客可以陪伴我渡過香港最艱辛的這兩年！

 

　　而價值高的租客亦可以令到我舖位優越價值可以繼續保持。而回報率甚麼水平叫高和低當然重要，但更加重要的是其升值率，近期漢口道對面有一間餅店的鋪位賣出了，我見到報紙報導是地下約1000呎，閣樓約800呎成交8300萬，對我購入的單邊小巷舖約1400呎（建築面積）來說是一個好消息。配合最近的一次估價是大概1億1千萬元，最近這個成交正好印證了這個價格，這個升值在逆市中算是一個不錯的回報。

 

　　另一個可分享的核心舖投資是銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈地下M號舖，同樣我都享受到在逆市裡面能率先有租客承租。如果以買一些最靚的龍頭舖來說，我認為我買入時間是最合適的，雖然後來市場上很多吉舖出現，但問題是頂級好的舖其實不多，反而我之後買不到。當然在復常之下，我認為舖位今年的租金升幅是相當秀麗的，新租約的收租回報也會大升，買舖位對我來說，是能掌握到一些正常市道掌握不到的機會。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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