近期金管局多番向市民解釋聯繫匯率的機制，筆者覺得十分好，免卻市民甚至評論員因市場變異產生疑惑，面對片面的認識而一知半解，筆者近日與公司財經組討論過有關聯繫匯率及息口的問題，尤其是近期H按（銀行同業拆息按揭）曾一度上升，我們有以下結論：

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（1）因存款量遠高於按揭量，P按（最優惠利率按揭）追加不可能太大幅度，否則銀行在P按借貸及存款一起同步加的機制下，銀行會容易虧本。

（2）只加H按息而沒有加最優惠利率對小市民影響不大，因為影響不到舊有的按揭，只是心理上影響到新造按揭！因H按的封頂息往往和P按是相若的，所以若以上第一點沒有評估錯的話，加息的殺傷力仍然和過去傳統的加息相差很遠！

（3）樓市目前有CAP（封頂）位3.5厘左右保護，但是HIBOR持續上升，雖然沒有傷到大多數供樓的小市民，但是對沒有CAP位保護或者CAP位定得較高的貸款類別，其借款人將面對很大分別，簡單地說，Commercial banking loan的借貸人是會比較擔憂的，這是當下新常態我們要留意的地方。

（4）H按的息口上升還有一因素配合，就是政府還未根據聯繫匯率的機制釋放未償還票據及債券！未來會否繼續不放？現在逾400億元左右的銀行結餘已經低過上次2020年釋放未償還票據及債券的水平，是否以後只加息不會釋放出來？相信現在時機未必合適，筆者對政府的行政是有信心的，我理解這是一個聯繫匯率的機制，如果沒有理解錯，應該始終有一日會放出的，到釋放的時候市場反應會如何？這是值得深思的！

（5）在過去一年銀行增加了約2.7萬億元的定期存款，令到香港定期存款達到8萬億元以上，這是不尋常的情況，這些存款總有一日有一定程度會回流到市場，屆時會如何？

以上只是筆者作為市場人士的疑惑，屬於拋磚引玉，大家應以金管局解釋為標準。