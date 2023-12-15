  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市點評
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

15/12/2023

悲情樓市不會長久

#置業 #買樓 #樓市點評 #本港樓市
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄隔周更新

　　近期坊間熱議「香港成為金融中心遺址」，不過有網紅認為香港身份值1000萬元，覺得香港身份的含金量來自於擁有多重福利，包括教育福利、稅制優勢、北上內地大城市買樓亦有資格優勢的便利，以及香港護照在171個國家或地區免簽等。這雖只是一些民間的觀點，但亦反映到不同群眾的看法。十分諷刺，對香港最沒有信心的可能是部分港人，又十分諷刺，對香港最有信心的其實是美國人，所以美國政府打壓香港，美國商界卻十分喜愛來港做生意！筆者認為市場對過分的悲情已經開始有了「免疫能力」，雖然這種免疫力不是很穩定，但是已經存在！
　
　　社會的風氣改變了，昔日不會將壞消息當了是喜訊去幸災樂禍的！過去人們遇上困境，仍會歡迎有理據的好消息出現！但現在世情卻抗拒有利的消息！縱使面對困難的當事人，也只是想證明「我今日不順利是因為經濟無得救」，多於去掌握「明天會更好」的機會！
　
　　縱使人心思變，人們陷入了悲情，人們見到好的變化也不敢說好消息了！不過，筆者仍堅持勇敢地和大家分享個人所見！

 

本港樓市成交量已從谷底回升。(Shutterstock)


　
　　近年樓市低迷是因為兩個主因，一是悲情氾濫！另一是高息引起的「定期存款熱潮」！但其實，這兩方面也開始有了變化。
　
　　定期的高息回報，最巔峰時很多人造定期獲得5厘以上的收益，曾幾何時香港只是有1.8%左右的通脹率，可想而知是相當吸引的，去除通脹淨純利有3厘以上，有關的吸引是源於收息遠高於通脹或GDP升幅。但是，最近通脹已達2.7%，很大機會走向3%以上，即是說定期收息的回報是過了最可觀的時候，已經由絕對性光環變為相對性光環。我們見到截至10月底的M3數字反映，過去約20個月定期存款不斷增加的趨勢已初步終止，定期存款在10月初步減少了逾700億元，這和最近樓市多了人用現金一次過付清樓價買樓，以及樓市從最低潮回暖是相配合的。
　
　　很多人費盡唇舌，甚至有些人歇斯底里去要求政府撤辣，高官回應表述樓市不需要全面撤辣，只需作出優化就足夠。筆者認為現在的注意力是放錯了地方，對於公眾或者尤其是站在年輕小市民的角度來說，如果為他們的利益重整房屋政策，重點有兩方面，第一是轉流率，這方面是有進步！但第二是能達到財富轉移的效果，這點是被嚴重忽略的！所謂財富轉移，即是要將原本得到過多機會人士的財富，透過市場不景轉到較貧困人士手上，市場的低價成交就是一個例子！那即是說改善財富結構是要透過成交！如果情況仍然未理想，樓價雖然下跌，但是人們在悲情下也不敢入市！財富沒有得到轉移，即是說當市道轉好的時候，仍然是有錢人佔的優勢最大。草根和年輕人的上車機會，可以說是悲情下短暫的入市時刻。
　
　　球王美斯來港作賽有一個啟示，不同光譜立場的人也視為好事，準備撲飛！這反映極端悲情始終會過去！在現金流不單沒有消失和空前強勁之下，將來樓市恢復時會回復得較快！當下成交量已由谷底回升！筆者相信成交價再調整3%就找到谷底，然後會進入另一波上升軌道！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多樓市點評文章

你可能感興趣

#置業 #買樓 #樓市點評 #本港樓市

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk