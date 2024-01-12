  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市點評
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

12/01/2024

2024年我對樓市的十大忠告（下）

#樓市點評 #本港樓市 #樓價 #買樓 #置業 #看透樓市
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄隔周更新

　　今年是筆者連續第十七年撰寫樓市忠告，本文是2024年樓市忠告的下篇：
　
6. 樓價跌，絕不等於解決了樓市問題
　
　　樓價跌，肯定只會增加經濟的問題！成交減少，並沒有增加到擁有物業的人的數量，所謂樓價下跌只是走了一趟渾水！樓價跌得太多，發展商無利可圖，供應鏈就會停頓！短線來說，對政府財政收入不利；長遠來說，供應斷層亦會令價格長遠更容易急升！另一方面，樓價跌的同時，建築成本上漲卻沒有停過！於是地價佔建築成本的比重已經愈來愈小！樓價低迷，發展商繼續要面對比以前更高的息口，於是入市審慎，「無人起樓」！這怎會是一個正在改善的樓市？
　
7. 市場應以戰養戰
　
　　健康的樓市，必然是有暢旺的成交！成交可以創造機會！合適數量的成交，亦可以牽制樓價過高及保護樓價穩定！而病態的樓市，也必然是成交過旺或者成交不足的！所以房屋政策的責任，是讓成交量和轉流率回到適當水平！市場的自我調節機制才產生到正面作用，而不是現在的跌價或者成交稀少！例如，樓市辣招應包容長線投資而只針對短炒！投資收租其實沒有違反「房住不炒」的信念！買樓收租是長遠投資，而且亦可以增加租樓住房的供應！尤其在香港住宅租金連升10個月而未來人口會有所增加的結構之下，為何仍要用辣招規限買樓收租呢？

 

房屋政策應讓樓市成交量和轉流率回到適當水平。(iStock)

　
8. 租金走勢，是市場的最重要關鍵
　
　　收租是房地產的最可靠價值！住宅租金並不會因為樓價過高或過低而盲目追隨！當下樓價下跌，租金仍然繼續上升，這正正是一個重要啟示！筆者認為，住宅租金在2024年會繼續上升！而租金回報率也日益吸引！
　
9. 市場走勢，已不是由市場因素決定
　
　　當下是一場世紀金融大戰，但大多數人其實都不知道這場仗是如何打的，但肯定的是，不同的市場因素都成為了戰場上的武器，包括息口、匯價、資金流、通脹、物價、好淡倉，甚至資訊、價值觀和言論！消費者應量力而為，根據自己的需要去獨立思考，市場資訊充滿虛假，不應該盲目追隨附和！
　
10. 香港應重振奮鬥精神
　
　　我們必須勇敢指出，香港新一代缺乏競爭力！雖然天份和養份也充足，但社會失去奮鬥精神！西方價值觀的「平衡生活」、「Hea文化」，在沒有奮鬥下埋怨社會不公平！這正是香港停步，被其他地方超越的主因！筆者認為，我們追求縮短工作時間的同時，應提倡在工作時間內更有拼搏精神！並提倡前進有為！我認為政府責無旁貸，應牽頭推動奮鬥文化！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多樓市點評文章

你可能感興趣

#樓市點評 #本港樓市 #樓價 #買樓 #置業 #看透樓市

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk