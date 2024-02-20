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20/02/2024

樓市大局漸穩

#樓市點評 #看透樓市 #本港樓市 #樓市 #堅壁清野 #樓市辣招
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄隔周更新

　　值得為眼前樓價下跌而煩惱嗎？大多數人也不值得，對於長期或中期投資者來說，根本無計劃現在賣出，何況他們也可以改變再出售的時間，譬如把物業出租先賺取長期收租回報率。如果是追求短期回報或者借貸過多而引起銀行補倉的問題，這是策略上的檢討！短線炒賣和高借貨一直也是「富貴險中求」！

 

　　當然，樓市早有「辣招」其實不太存在短炒損失！

 

　　至於借貸，今次的確很多十分穩健的投資者，因為一年暴動加三年疫情這非常罕有的情況，令收租經常性收入受重創！期間按揭息口亦大幅上升！疫情令到租金不斷下跌最終影響物業需要重估，甚至原本只借三至五成槓桿的部署可能也要補倉了！這班高手其實是非戰之罪！筆者本來借貸都是最多三成或以下，但是年前我買入新舖的時候弱勢已形成，所以後來再買勿地臣街和南豐中心的兩間商舖都是沒有借貸！

 

　　其實有實力的買家仍然很多，不過香港銀行在大變之下其收放的尺度未能定得清晰給投資者，這股購買力近年都做了收息一族，香港大量實力也藏兵於定期存款！

 

　　中美的金融大戰，中港股市也「堅壁清野」去除泡沫，應是不讓財富透過股市外流，而港府在近十年面對海量資金湧入推出「樓市辣招」，讓資金不能在市場滾存！今日無論中國和香港的資金都是歷史上最高！香港這兩年增加的定期已足以支付全港住宅按揭貸款兩次！

 

　　筆者不知道中央怎樣運用樓市辣招去打這場史詩式的金融戰，但起碼放寬收租人士入市是向前想的正確打法，因為既然放得內地專才入境，自然是應該增加租盤的數量，何況收租只屬長期投資，不屬短炒更不違反房住不炒的實際價值！增加租盤對小市民租客有幫助！

 

增加租盤對小市民租客有幫助。（Shutterstock）

 

　　實際上某刻樓價不等於「買入」、「賣出」價，投資上輸的人往往是三種：

 

　　一是輸了一次就永遠怕被蛇咬，不敢再投資！

 

　　二是人云亦云的人，氣氛好看好，氣氛差看差，貴買入只是賺少一點，貴買入再平賣出，這些人才是長敗將軍！

 

　　三是喜歡唱負面的人，和正面對著幹，又怎會做到正確的決定！

 

　　投資上勝敗乃兵家常事，很多人忽略了，無論人生還是投資，致勝之道都是在低迷的局面中看到希望，我們看到希望當然是一種技術，以及最重要的是態度！

 

　　每次困難我們都平安度過並不是鬥得贏上天，是因為我們可以贏了看得悲觀的那些人而已！

 

　　加油！祝大家新一年享受考驗！如沐春風！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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