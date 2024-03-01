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01/03/2024

撤辣後的最新市況

#本港樓市 #買樓 #樓市點評 #置業 #樓價 #物業 #地產 #看透樓市
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄隔周更新

　　財政司司長陳茂波在最新《財政預算案》中宣布住宅物業全面撤辣，究竟市場首48小時的反應如何？筆者根據市場的初步反應作出以下分享和評估：
　
　　（1）撤辣後，二手放盤量必然大增，樓價是升是跌，其實是增加的放盤量和增加的成交量對沖，若放盤量增加多於成交量，樓價應該下跌，相反就應該上升，一切看數據反映。個人認為今次完全撤辣，因為做得徹底，所以長遠增加的購買力很高機率會多過增加的放盤量，因此撤辣應不會引致樓價下跌，並明顯製造了樓價重新上升的起動機會。
　
　　（2）已開始有一些業主反價，這是正常現象，因為大家對前景都清楚和樂觀了。
　
　　（3）但是我們更加見到仍然不乏減價的業主，因為疫情和市場顛覆已經令到很多人消耗了實力，甚至成為驚弓之鳥。這種短期的亂局是對買家有利的。

 

樓市全面撤辣，製造了樓價重新上升的起動機會。(iStock)

　
　　（4）相信住宅在一年內會出現短炒情況，尤其是300萬元內（只是100元釐印費）的板塊。短炒活動會重啟，但是未來幾年內不會回到過往猖獗的水平。不過隨著獲利的人愈來愈多，炒賣活動是會由少變多去增長的。
　
　　（5）會多了人買樓收租，這個就是市場需要的，配合收租回報率不少已經去到3.7厘至4厘的水平。加上外來人口在港定居的數量增加，多了人收租，是會令租盤增加，對市場是有利的。普通小市民如果有兩、三個住宅單位收租，亦可以紓緩香港面對銀髮一族退休資助的壓力，這個也是筆者提倡的減辣重點。
　
　　（6）隨著3000萬元內住宅物業的按揭成數提升，有關板塊的成交及價格都會上升。過去1000萬元至3000萬元物業長期在較保守的按揭成數中，現在放寬3000萬元內的住宅物業，無疑釋放了中產的購買力出來。而非住宅物業（包括寫字樓、商舖及工廈等）的按揭成數上限由六成提升至七成，對本地創業或來港創業的人，其實是減輕了很多成本負擔。以上措施對長遠市場是一個正確的選擇。
　
　　總結來說，撤銷樓市辣招令市場暢順運作，市場多個板塊已經形成了相互呼應的結構：嚴打公屋富戶和新一期白居二將推出，草根上車板塊將會和3000萬元或以下住宅及已經起動的豪宅單位三翼齊飛，無論樓價上升或下跌時都有較健康的調整。
　
　　雖然民間變成驚弓之鳥，需要一些時間來回復入市的勇氣和膽量，但是香港的購買力從沒有消失，而且是不斷累積且愈來愈大。香港的M3有逾17萬億元，其中4萬億元是過去兩年在市場吸納了去做定期存款的，4萬億元可以將全港住宅的按揭貸款還清兩次，這種後續的購買力隨著定期存款息口下降及收租回報率上升，會逐漸流入香港樓市，不容小覷。

 

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