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02/04/2024

勿「沽空」房產

#本港樓市 #樓市點評 #買樓 #置業 #撤辣 #樓價 #物業 #地產 #看透樓市
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄隔周更新

　　無疑，現在市場上仍有一些風險是難以評估：中美角力的互動、中央調節市場的進退和群眾悲情的情緒化等，都是難以預測的，入市必須準備承受適當的風險，但同時，「不買樓的風險」也是十分巨大的。本港擁有的資金遠高於住宅供應，長遠來說，海外買家數量不斷增加亦不容易滿足。有人認為，撤辣後的樓市興旺只是曇花一現，但同樣，成交量仍有機會持續比撤辣前高得多。
　
　　香港近年樓價雖有下跌，但樓市的結構並沒有改變，香港有比5年前更多的資金、更低的借貸率及更多的財富效應，而且住宅供應量雖曾因滯銷而有所累積，但撤辣後抑壓多時的購買力顯然不難將庫存消耗，長遠而言供應仍然是不足夠，但奇怪地樓市不是因為泡沫而下跌。香港2010年開始推出的樓市辣招成功遏制樓市的泡沫，過去兩年在沒有泡沫及資金繼續累積的情況下，樓價下跌是一個異數，是因為美國和西方的金融追擊、內地企業調整及社會悲情造成的異數。

 

近年香港樓市結構並無改變，樓價下跌是一個異數。(Shutterstock)


　　其實在未撤辣之前，很多區的樓價已經去到谷底，甚至乎新界西的樓價開始有回升的跡象。撤辣前，的而且確樓價已經調節到發展商難以投地，投地一不暢順，政府的財政會立刻出現問題，即是說政府其實在現實上是有必要將樓價與成交量回復到高於2月前的水平，令到發展商能夠有足夠的水位買入地皮，否則就會影響到政府的財政及未來的發展，這正正是買樓與其他投資產品不同的地方。樓價跌兩成，其實政府就必須要為樓市推出措施，維持「合理的平衡」。
　
　　很多人忽略香港政府是很成功地做著一個人口政策，現在的人口政策甚至取代了地產和金融的主導地位，以人口政策為主，然後發展高科技、教育和金融中心，大灣區人口騰籠換鳥凝聚配對，地產只是被動配合，君不見撤辣後，買樓最多的客戶群正正是內地人？過去兩年，樓價在沒有泡沫下作出調整，無疑是對未來加入香港的人口發了紅利，令他們能以比2019年前更低的成本移居甚至創業，反而港人不珍惜這點紅利，甚至感覺不到，很可悲啊！
　
　　在人生中，無論買不買樓，都要為居住付出代價，因為租樓亦是支持樓市的另一種方式，只是租樓不會有回報而已。但損失最大的，就是賣出自住樓等樓價跌的人，損失的不只是樓價，還有本來不需要付出的租金。所以，所謂「最後逃生門」並不是沒有風險，往往是風險最高的一個選擇（雖然不同人的最合適選擇其實也不同）。

 

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