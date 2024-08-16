  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市點評
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

16/08/2024

共同維護正常借貸民權

#本港樓市 #買樓 #樓市點評 #銀行 #放貸 #經民聯 #按揭 #金管局 #置業 #物業 #看透樓市 #香港經濟發展
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄隔周更新

　　新冠疫情過後，政府全力回復經濟活力，包括在今年2月28日全面撤銷樓市辣招，希望釋放購買力去刺激經濟。惟近期銀行放貸變得保守，與政府復興經濟的意願背道而馳。

 

　　今次銀行收緊借貸，和過去有顯著分別。之前銀行收縮借貸的同時，也會小心平衡，避免市場因銀根短缺而產生惡性循環；但近期的銀行借貸收縮得似乎過急，在商業借貸方面，給公眾感覺是銀行大量要求補倉，令借款人被迫在市場上劈價求售。

 

　　正因為銀行的欠透明度和態度模糊，令投資者與買家不敢入市，包括上車按揭方面，明顯有保留。在缺乏彈性及負面信息太多的背景下，很多市民甚至放棄入市的念頭，市場購買力活力不繼，對市場是很大的傷害。

 

　　有很多二、三線的按揭板塊，銀行都已表態不作借貸，包括高樓齡（超過50年）及村屋，又不承認海外收入證明、對大量物業估價不足、對借貸申請採取冷對待，甚至不作表態，不少買家等到接近交易日仍未獲得答覆！

 

　　根據各大銀行的業績報告，近兩年的盈利可觀。例如滙豐香港區中期利潤，2023年和2024年都比2022年增加近倍，全年利潤方面，2023年連升第二年，比2021年增加39%；恒生銀行2023年和2024年的中期盈利，亦保持了較過往幾年高的水平，2023年的全年利潤按年增長58%；中銀香港2023年中期利潤按年增35%，2023年全年利潤則按年增長26%；渣打香港區中期利潤，在2023年和2024年分別按年錄得增長166%和18%，全年利潤方面，2023年錄得按年增長77%。

 

　　其實筆者早於6月28日以標題《按揭風潮山雨欲來》撰寫文章，反映市民的擔憂，8月9日，八大商會包括香港房地產代理業聯會、地產代理人員協會、香港地產代理專業協會、香港地產代理商總會、香港專業地產顧問商會、香港新界地產代理商聯會、地產代理管理協會及地產代理（從業員）總工會，透過經民聯會見金管局副總裁阮國恒，其後經民聯召開了記者會，引起了媒體的關注。筆者作為發起人之一，有責任作出重點詮釋，補充內容如下：

 

　　「八大商會透過政黨召開記者會，是反映因按揭保守而感到擔憂！各大商會代表全港絕大部分的地產代理從業員及大中小客戶。我們一致提出的擔憂，經民聯和金管局都受理，並召開會議去討論。此次會面金管局，並不是一些傳媒所說的爭取樓價回升，甚至不是爭取成交回增。我們只是想爭取財務穩健的買家入市能順利得到按揭而已，這是市民最基本的要求，與生意無關。」

 

銀行應在按揭方面加強透明度，便利投資者及小市民。(Shutterstock)

 

　　更加重要的是，會見金管局的過程中，我們為市民爭取了三項重要的權利：

 

　　第一，建立了臨時的投訴渠道。如果市民遇上不合理的收緊按揭，可向經民聯或者八大商會作投訴，並透過經民聯將相關個案呈報金管局。

 

　　第二，定下了不合理借貸的標準。根據3月28日「金管局推出九項措施支持中小企」，當中的標準不只是針對中小企，在小市民借貸上同樣適用，尤其是首兩項措施，分別是「不要求按時供款按揭客戶提前還款」及「調整信貸額度給予客戶最少6個月過渡期」，這是很多小市民應該要知道及很實用的，當中說出了合理追討借貸的標準。

 

　　第三，金管局和經民聯都會擔當小市民與銀行之間收緊借貸之中的代理人，會向銀行繼續溝通爭取互動。

 

　　上述三項建議是具體而且重要的，大家亦要持續跟進及鞏固，維護消費者的權利。

 

　　最後，衷心多謝經民聯的幫助，筆者作為市民，在過去數十年反映意見的日子，很多時都會遇上一些不明白小市民心聲的官員或政客，而是次會見經民聯時，深知其已經掌握社會民情和事情的嚴重性，努力協助處理和會見金管局一同反映心聲，亦有事後的跟進工夫，這是值得讚揚的。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】本港無人駕駛自動車最快本月底試運，你會否乘坐？► 立即投票

我要回應
更多樓市點評文章

你可能感興趣

#本港樓市 #買樓 #樓市點評 #銀行 #放貸 #經民聯 #按揭 #金管局 #置業 #物業 #看透樓市 #香港經濟發展
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk