12月9日，習近平主席在中共中央政治局會議上提出了四個要點：

1. 實施「更加積極的財政政策」和「適度寬鬆的貨幣政策」，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策「組合拳」。

2. 大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求，穩住樓市股市。

3. 防範化解重點領域風險及外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。

4. 擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。

有關消息公布之後，美國兩間大型投行美銀與大摩均和應唱好，港股在當天就急升了548點，第二天雖然由開始升600點到收市跌103點，但成交額近2500億元，這亦合乎我們期望的一個健康市況。很多傳媒認為今次是中央14年來首次用「適度寬鬆」這種字眼去形容政策，在寬鬆之外，亦做了很多活化，包括對內對外激活推動的方向提倡，香港是屬於中國的國際金融中心，活化商業流動當然對香港有好處！筆者認為股市將率先受惠。

中央提倡活化資本，香港作為中國的國際金融中心當可受惠。(Shutterstock)

其實香港及內地的處境都是同樣的，沒有嚴重結構性的經濟衰退，最重要的就是內地M2有龐大的約310兆元人民幣，而香港M3亦有逾18兆港元，即是說其實現在要做的是怎樣引導過於保守的資金，令合理數量流出市場。根據最近一期的人行貨幣統計數字，中國M2流出5800億元人民幣到市場，而香港M3亦要知道其流動性。筆者之前曾分享過去30多個月裏面，總共增加了4萬多億港元定期存款，這些定期存款增加，很大機會是高息吸引了存戶，所以令市場欠缺活動力，如果增加的定期流出十分之一到市場，金額亦達4000多億港元，足以令市場活躍。暫時我們見到近兩個月定期減少了900億港元左右，最重要是在M3總數增加的情況下定期減少，相信市場離春天不是太遠。

筆者認為，香港官員應該學習中央的決斷態度及推出組合拳，這正正是救市之道。所謂組合拳，即是不同的救市政策，不單只一氣呵成，而且首尾呼應。事實上，香港可以進一步繼續出招刺激樓市，還有很多方式和空間。近期洪雯議員發表文章提倡善用強積金，其中一個方向是考慮讓市民首次置業時使用強積金作為首期的補充。另外，以現在的市場，是可以重推置業資助貸款計劃，令到上車人士有更充足的置業機會。而豪宅板塊亦已回復，如果是純豪宅的買賣，相信能夠令到發展商有興趣買地。對於不受發展商歡迎的地皮，筆者認為政府可以更彈性去處理賣地條款，例如用很平的地價再加上分帳制度，最重要是反映到政府的決心。

此外，有不少投資者其實都很有實力，但因為現在價格下跌正忙於補倉，筆者認為政府可以研究一下，針對這群經歷了暴亂及幾年疫情仍然可以在市場屹立不倒的投資者，有甚麼措施可以合適地寬鬆，令他們能夠站穩陣腳，甚至有能力重新在市場上作投資。由於筆者是一個過分保守的投資者，因此沒有補倉的困擾，所以不可以在此發表太多意見，但覺得政府可以去了解一下。再者，筆者覺得債券是要還的，除了發行債券之外，亦鼓勵政府應在某些項目多用房產信託基金去集資，這種財技有較大彈性給予機會自己及其他人，亦不會變為沉重的負債，同時將權益給一些市場上的被動投資者甚至弱勢社群。

我強調，港人的確是活在陰霾之中，但香港的投資環境仍不錯，如果以長遠投資來說，香港很多投資項目是很吸引的，包括住宅收租回報率，很多股票亦有一分息的收息率，其實不應該太悲觀。