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18/12/2024

樓價跌無贏家

#本港樓市 #買樓 #樓價 #看透樓市 #賣地 #地價 #香港經濟發展
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    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！


    樓市點評

    本欄隔周更新

　　2009年，美國開始推行實際是悠長的量化貨幣政策，不斷延續下變了無限量化，大家都容易想象到量化貨幣的結果是會令到物價上升，當然包括樓價。

 

　　在過去的十幾年裏面，筆者不斷提倡年輕人早置業，因為樓價會在量化貨幣之下持續上升，這是必然的結果。但人們只是抱怨樓價上升，卻忽略了我們面對的是美國透過貨幣量化和「收水」下的「剪羊毛」，根本是一場金融戰，或者一場財富的保衛戰。假設物價是因為量化貨幣而上升出現高通脹的話，但如果樓價沒有跟正比例上升，會出現甚麼結果？無錯，正是財富蒸發。房地產這個重要的資產價格若下跌，市民面對上升的物價，財富就是如此被蒸發了。樓宇失去價值，政府的地皮也失去價值，那超過九成以上的政府賣地收入就會被蒸發。

 

　　樓價跌得過低是無贏家的，政府福利減少，社會的資助亦一定減少。經濟欠佳，一樣會令失業率漸漸出現。

 

樓價跌，政府賣地收入減少，社會福利亦會隨之削減。(Shutterstock)

 

　　政府舉債最終要還，無論是日後的日子，或是由下一代來還。樓價上升，有一半人受惠，同時亦有一半人感到不快；但樓價下跌，則全部人都不快樂。

 

　　筆者持續向從事發售樓花的朋友不斷請教，他們都認為現在「起樓無得賺」，因為過去兩年樓價跌的時候，建築成本仍以每年5%至6%上升，樓價下跌，再加上增加的成本，已經蠶食了地價。筆者認為，政府要了解及求證一下我以上所說的結構性成本是否正確，如果正確的話，那房地產的問題就要盡快解決，因為愈遲處理，有關的建築成本仍然會繼續通脹下去，問題就會由零地價時代變為負地價年代，即是說就算零地價給發展商起樓，發展商也要蝕本。筆者想說，樓市最後都會有回升的一日，市場上始終有贏家，香港本來相對歐洲國家均富，貧富懸殊是50比50，遠勝美國的1比99，倘若輸了，香港最後可能會走向三分之二的人相對貧窮。

 

　　香港是金融中心，因為聚集人才和財富的關係，筆者認為暫時是穩定不倒的，問題是當港人蝕了自己的財富儲備，更可能換來大量舉債。樓價回升，是發展商能起樓的階段，付出的其實是沉沒成本，始終要樓價回復到可以起樓及發展商能賺錢，政府的收入才會恢復。社會的確是不應該依賴房地產，但在可見的十年裏面，房地產仍是絕大部分的收入來源，政府不面對這個現實去盡快救樓市，其實是一個不斷耽誤時機的錯誤面對態度。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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