2025年樓價上升5%至10%

筆者個人評估，2025年住宅樓價起碼會上升5%至10%，原因有三個：

1）銀行很積極去做生意，銀行想借貸，這是重要的因素。

2）也是重要的因素，就是市場買家與大部分人的共識是現在樓價已經到谷底（或近谷底），他們需要而未買入，只是悲情洋溢下覺得還有時間而已。

3）草根階層亦已準備好置業，我們見到新一期居屋抽籤之後有回流潮，再加上不少地區的租金回報率往往已高於按揭息口，即是說供樓開始比交租便宜。

我們再看看祥益指數及中原指數，中原指數已經連續3個月出現上升趨勢，我們針對屯門區樓市在2007年開始創建祥益指數，而祥益指數近6個月看到樓價由打橫鞏固回復初步向上，趨勢已經十分明顯，問題是會否好像2月撤辣之後後勁不繼。如果以圖表技術分析理論來說，應該要升穿4月的指數水平，突破阻力位後，就是一個清晰而且後繼有力的上升趨勢。

針對屯門區樓市的祥益指數，近6個月明顯出現上升趨勢。(Shutterstock)

樓市的而且確仍然被悲觀情緒困擾，但如果只看數據，香港的購買力已遠高於供樓或者買樓的能力，即是說現在的樓價其實是合理甚至過低。我們見到最近「和富社會企業」的報告顯示港人開心指數偏低，10分滿分只得5.63分，創近7年來最低，這正正反映現在市場情況，香港的資金和實力是完全遠高於樓價，有錢未必買樓，幸福未必等於開心，幸福只是客觀的處境，開心是主觀的感受，完全是悲情為患！

筆者說香港是幸福地，是國際上客觀的事實，香港在多個全球排名上名列前茅：國際貿易全球第一、商業法規全球第一、金融中心地位全球第三及亞太第一、最自由經濟體全球第一、投資管理排名全球第一、超高淨值人士數量全球第一、平均壽命全球第一、公共交通系統全球第一。

幸福未必覺得開心，呻吟未必一定有病，和有足夠資金但不去買樓一樣，都是被悲情所困。不過，我們已讓路，提供機會給一些新香港人或者內地精英來港買樓。

到了今日，300萬元以下、200多萬元的物業，在上車區域是有不少選擇的，以屯門區為例，相關樓價的樓盤有約170個，如自由價居屋兆禧苑、兆軒苑和半新樓弦海、菁雋等；而300多萬元可以買到兩房單位，區內有約600個樓盤，私樓方面，如一線屋苑屯門市廣場和優質物業疊茵庭、豫豐花園等；400多萬元可以買到三房單位，區內有約570個樓盤，如自由價居屋置樂花園、兆康苑和擁有基建概念的物業新屯門中心等。筆者想說，普遍市民已經是有能力上車置業的了！