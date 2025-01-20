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20/01/2025

掌握幸福，勝過擁抱悲情

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市點評 #一手樓 #豪宅 #工商廈 #舖市 #看透樓市 #地產代理 #樓價
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    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！


    樓市點評

    本欄隔周更新

　　筆者是一個幸福，而且幸運的人。當然，縱使好運，我仍要珍惜、努力，也需要一些本事才能掌握到。

 

　　香港悲情氾濫，有時令人感到啼笑皆非。當你把開心的事情當了悲情，或者將一件成功的事當成失敗個案，這些悲情就變成一個笑話了。

 

　　近年樓價下跌，部分想唱衰樓市的人，尤其國外的KOL，也喜歡以筆者來做標題黨，抹黑我投資損手及經營拮据，來挫折市場樂觀氣氛和賺取流量。

 

　　在樓價跌的兩、三年裏面，其實住宅租金處於上升周期，銀行定期存款收息也豐收。筆者與很多港人一樣，「咁大個仔都未收過咁多息」，這個世界怎算可悲？

 

　　筆者的商舖投資，又能買得中「小紅書板塊」，租客生意排長龍，近幾年租金加了約39%。個人重點投資的九龍站海景豪宅，價格沒有下跌，最近有統計指當中的凱旋門更是2024年樓價升幅榜前五名屋苑之一。

 

從大局來說，香港仍是福地，不應對後市過於悲觀。(Shutterstock)

 

　　代理生意方面，筆者經營的地產代理行2024年人均每月開單4.5宗，最近有兩名代理獲晉升，他們都合乎升職條件，即每年促成100宗成交，其中一名代理本月出糧逾50萬元，以出糧事實推翻一些行家的造謠抹黑。

 

　　謠言止於智者，抹黑筆者的視頻因內容欠可信，也失去了收視。

 

　　筆者繼續與老婆大人每個月去旅行，今個月率先去九州住溫泉旅館山莊無量塔，3月去冰島試追極光，6月坐豪華火車去敦煌，10月約了老友一起乘坐地中海郵輪。人生是屬於自己的，不要因別人的負面而令自己不快樂。

 

　　有讀者想筆者分析一下二手住宅以外的其他樓市板塊表現，個人的看法如下：

 

　　一手樓花因發展商存貨仍多，且建屋息口比市民的按揭息口還要高，上半年也難免持續出現劈價。

 

　　但豪宅市場在《施政報告》公布後，因為「新資本投資者入境計劃」的優化，立時應聲回復。其實去年總結很多豪宅的價格都是上升，今年勢可繼續上升。

 

　　工商廈在疫後通關後，宏觀的定位仍未弄清楚，筆者認為有關項目的調整未結束。

 

　　舖位市場整體來說已經開始回復，但明顯存在個別發展的情況，即是說合乎新常態的消費板塊其實已回升，但亦有一些街道在新常態裏面仍未找到市場新定位，故仍處調整勢態中。

 

　　不過，從大局來說，香港仍是福地，樓市危中仍有機。美國的虛弱，始終會有一日令國際資金更大量進入香港，何況香港M3仍有10萬億元定期存款，其中逾4萬億元是近3年左右才新加入，即是說這部分資金較易回到市場，如果國際情況有變或中央啟動資金實力流出市場，香港樓市仍有大升的機會。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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