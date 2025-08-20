H按息率將顛覆，卻仍可接受

近日H按息口急升，不少人關心會否影響樓市，或擔心高息會否影響經濟。筆者想根據個人了解作分享，以拋磚引玉，求望指教，始終聯繫匯率是一個精密的系統，卻與市民息息相關。在分享前，大家要弄清楚，平息不是一種必然的福利，投資要承擔合理的風險。撰此文，並不是提倡政府營造平息的環境，筆者的看法是，香港的聯繫匯率有足夠的底氣去應付有關衝擊，我們做好風險應對，就毋須過分擔心。

首先，我們要清楚港元的性質。在每張港元紙幣上均見到一行字「憑票即付」，無錯，港元的性質就是根據貨幣發行局制度，而得到美元資產的十足支持，即港元貨幣基礎的任何變動，都必須有美元資產按固定匯率計算的相應變動完全配合。港元在聯繫匯率的框架中，始終保持著每1美元兌港元在7.75至7.85的範圍，亦因為港元性質的關係，香港本身是沒有一個自主的量化貨幣政策，只可以說我們有變相被動式的量化貨幣政策。匯率機制是金管局在強方兌換保證水平，承接美元釋出港元，當有美元大量進入本港的時候，香港就會根據機制發行同等值的港元去平衡，令到聯繫匯率永遠都有互相兌換的基礎，遇上資金流入港元的時候，銀行結餘就會上升，H按利率就有機會下調，政府如果覺得銀行結餘太高的話，就會發行「外匯基金票據及債券」，向銀行吸納這些資金，以防止資金過多令金融不穩定。相反，當香港銀行結餘不足的時候，在機制上是應該放出這些未償還票據及債券，釋放這些錢去支持息率的穩定。現在的銀行結餘加上未償還票據及債券總共有逾1.3萬億元，足以保障香港息率在合理幅度徘徊。

美元匯率波動，牽動著港息的走勢。(Envato)

另有一點要留意，當美元下跌的時候，美元弱就容易觸發到金管局港元強方兌換保證機制去作平衡，相反，港元下跌的時候，就會啟動港元弱方兌換保證機制去買入港元，資金其實就在這情況之下流動。

另外，多次顯示美元弱的時候，香港銀行的結餘都會高漲。以今年5月為例，這段美元弱的時間，銀行結餘是大增。

那大家認為美元長遠是升還是跌？筆者認為長遠美元應該下跌才對。美國如果要振興其工業，亦應該讓美元貶值，只是美國的一眾不同「債主」並不是這樣想，所以在美元下跌的時間表上，是有多種力量角力的，亦因此出現了息口顛覆的情況，筆者認為這個顛覆情況令息口難以長期在低位，卻亦不會停留在高息期不動。

最後，筆者想總結，萬多億元的未償還票據及債券，就是穩定聯繫匯率的「儲備」，而美元長期下跌，長遠較低息口都是一個好的因素，只要準備好顛覆的風險，未來付息日子不會太難過。