簡約公屋有效增加供應

政府推出簡約公屋後，仍有不少市民未認同或者未充分了解有關概念，筆者之前沒有就這個政策作出評論，我認為評論政策必須要符合自己的原則及要求，即個人要充分掌握有關政策的優缺點及關鍵環節，才可說出自己的看法。隨著時間積累，筆者對簡約公屋的了解更多，最近第二個落成及位於牛頭角彩興路的簡約公屋約2290個單位入伙，反映有關政策已經陸續產生作用，我有責任盡言責就簡約公屋的觀點與大家分享！

簡約公屋是2022年施政報告推出的新房屋政策，其實是一個增加和加強供應管理的政策，筆者認為政府的概念應該是將短期空置的土地去興建簡約公屋，可能有關土地長遠是有其用途或者已有規劃，只是短期空置，政府就善用這個空檔去增加供應！有關土地一般只會使用約5年，日後將歸還作原本規劃的用途，這無疑就等於可以多了很多土地供應！

簡約公屋建造期短，圖為牛頭角彩興路簡約公屋，創下香港高層建築最快的興建紀錄（房屋局網頁截圖）

供應增加自然能夠令公屋輪候者快一點上車！加上簡約公屋的租金比劏房更便宜，以3至4人280呎的單位為例，元朗攸壆路每月租金約1630元，牛頭角彩興路約2400元，屯門青福里約1600元。此外，簡約公屋建造期亦較短，舉例牛頭角彩興路簡約公屋第一座大樓18層高，由建造地基至完成上蓋工程，只花了17.5個月，創下香港高層建築最快的興建紀錄。

有關政策的效率，關鍵就是轉流管理，例如簡約公屋的目標是興建3萬個單位，其實這些是借來的土地，依計劃應該幾年後就要拆卸，但只要及時補充到另一些原來也是閒置的土地，就等於增加了總供應！

簡約公屋不單只要講究住客的轉流率，只要簡約公屋的居民真的可以如計劃中的5年內搬遷上正式公屋，這無疑是很高的轉流率。而傳統公屋的1%轉流率，加上近年房署努力打擊濫用公屋，所以轉流率提升到約2%的水平，又進了一步!雖然兩者的階段性不同，但是政府重視資助房屋的轉流，政策的正確性亦進了一大步！

事實上，簡約公屋的服務對象主要是提供輪候傳統公屋3年或以上的申請者，以家庭申請者優先。入住人士可保留輪候傳統公屋的位置，之後遷入傳統公屋。根據最新截至2025年6月底的公屋平均輪候時間5.4年計算，家庭申請者本來就有較優先入住機會，輪候逾3年加上5年入住簡約公屋的時間，理應足夠讓有關人士在簡約公屋原定計劃完成前上樓！

再者，選擇入住簡約公屋的人士是輪候3年或以上的家庭申請者，加上他們亦願意搬去簡約公屋，這無疑等於將原定輪候公屋的人士再以剛需較重的再排列。

當然，有關計劃成功與否在乎簡約公屋計劃原定的5年居住時間，是否如期幫到參與人士上樓甚至上車，這是計劃成功的關鍵！但無論如何這是一個有創意而大膽的設計，亦是時代需要的！希望局方加油努力！

