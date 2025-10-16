  • 報價
財智
樓市點評
樓市點評
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

16/10/2025

屯門第16區兩地皮將成市場指標

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市分析 #樓市點評 #屯門第16區 #投標 #地皮 #住宅 #地產股 #物業
  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！


    樓市點評

    本欄隔周更新

　　屯門第16區的發展可能是影響樓市的重要因素，而在筆者開始分享之前，先要強調地產市場在這兩個星期有較佳的景況，尤其在價格方面。

 

　　近年因為樓價向下，香港政府出售土地招標亦大受影響。即使樓價下跌，建築材料的價格仍不斷上升，最差的時候，基本上樓價低於建築成本，地價已經被抵銷為零左右。

 

　　這個僵局維持至8月，信和成功投標買入屯門第16區的海珠路地皮，市場進入了樂觀的另一個階段。該地皮信和以10.89億元投得，每呎樓面地價約3860元，打破了悲觀的悶局。該地皮成交後，顯然二手市場反應是正面的，屯門區二手500萬元以上的成交大幅增加，價格亦上升，有些物業的價格漲了5%左右，證明信和的決定是正確，亦證明了市場實力仍充沛，只是等待合理的價錢去反彈。

 

　　有關地皮成交引起市場良好的反應，筆者認為是因為鐵路概念，而市民亦開始關注新的基建環境，畢竟在未來5年至10年，屯門的基建進展將會陸續出現，有關概念已不遙遠，將迎來買樓投資的回報期。當然，政府銳意將資源集中在北部都會區，亦帶給市場一個正面的信息，令市民感到不會如某些基建項目般遙遙無期，所以政府行為才是市場信心的根源。

 

屯門第16區站將設於屯門游泳池現址（網上圖片）

 

　　當然，更矚目的招標是鐵路上蓋的屯門第16區站第一期物業發展項目，整個項目共約428萬呎，當中住宅樓面佔約394.6萬呎，另設逾33.4萬呎商業樓面。有人統計過香港有38間發展商，項目合共收到31份意向書，反映在發展商的業界內，對有關地盤是具信心的。

 

　　上次信和奪得地皮後，二手市場反應不俗，很多人評估屯門第16區站第一期物業發展項目有條件造更高的價錢。普遍市民認為更高價錢會出現，亦有人認為另一優質品牌新鴻基對這個鐵路上蓋項目是志在必得。如果以上樂觀情況真的發生，兩塊16區的地皮就形成了很強的市場指標，甚至有一個初步趨勢。筆者認為，讀者值得留意有關地皮的招標結果是否一如所願，如果市場出現了指標，其實有助政府打破地產低迷的局面。

 

　　最近多了很多人讚賞筆者在文章中列舉的數據和觀點，但我想補充的是，有關文章不是想唱好樓市，只是想反映「香港的樓市現實，並不是如一些極端負面的評估那麼不濟」。筆者年初評估，認為2025年應該會找到住宅樓市的谷底，然後調整上升5%至10%，今年相信有條件反映出來。找到住宅樓市的谷底，香港的經濟才可以合理發展甚至回復，地皮亦可以較暢順地招標成功，這甚至是解決香港財政赤字的一個關鍵，而民生就可以脫離「跌完可以再跌」的陰霾。筆者其實是不想樓價大升的，找到谷底才是最重要，樓價升得愈慢，對市場和社會愈有利。現在影響樓市的國際因素複雜，仿如一場在不同空間爆發的世界大戰，投資前，我們要先準備好有跌的時段。

 

　　今天買地產的原因，筆者認為是因為地產有「住」這個不能消失的需求去支持，只要是長遠投資，這個投資物業項目是很有條件反敗為勝。因此，筆者認為房地產仍然是投資組合中不可缺少的部分。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk