只有100萬可以怎退休？

上日的文章提到，如果你65歲（下同）退休時，身家只有5萬元，你可以申請綜援，每月收入有機會高達7679元，但如果你的身家大約有30萬，就有點尷尬了，因為你不符合申請綜援的條件。

原因是，申請綜援的資產上限是5萬元，即使你將整筆錢全部買入政府年金，由於年金保單初期的退保價值很高，而這個退保價值仍然會計算為你的資產，所以會超出規定的。

因此，退而求其次，你只能申請長者生活津貼，因為長者生活津貼的資產定義，跟綜援有點不同，那就是，你買入年金的金額，或保單內的退保價值一概不算為你的資產。

而且，明年第三季起，有望將現時的普通和高額長者生活津貼合併至較高的水平，即每月3815元。如果你將30萬元買入政府年金，除了每月支取1710元年金外（按照年金公司提供的金額計算），還可以領到3815元的長者生活津貼，合共5525元。

但比起能申領綜援的長者來說，你的收入還有不如，因為他們可以收取7679元，而你只得5000多元，可能有點捉襟見肘吧！

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但有讀者問我，如果65歲時，手上只有100萬元資產，又應該如何安排，是否足夠退休呢？

好的，簡單計算一下，同樣假設已解決住的問題，醫療也靠政府，也有2元乘車優惠，今時今日在香港生活，每月的生活費總要有5000元吧！因為一日三餐用100元，一個月已經要3000元了，其餘2000元用於衣著和其餘日用消費品也是相對保守的！

不要忘記，今時今日，銀行存款幾乎沒有利息，而且還有通脹！假設存款沒有回報，也沒有通脹的話，這100萬元只夠用16年左右（5000元x12個月=6萬元；100萬元/6萬元=16.6年），到了那時，你是81歲，可能還有一段日子要捱呢！

當然，現在有政府年金，最好的辦法就是把其中70萬元用來買政府年金，還可以有30萬元傍身；而70萬的年金，每月可支取4,060元，加上上述提到的長者生活津貼3,815元，合共可收取7,875元，也算勉強可以生活吧。但其實，你每月收入跟領綜援差不多，唯一是你手上還有30萬元傍身。

聽了以上的分析，有人或許會認為，倒不如自己在65歲前花掉所有錢，然後向政府申領綜援過日後的退休生活豈不是更好，至少年輕時也享受過嘛！

但如果能夠誰都不靠，完全靠自己，我認為，這個退休生活才是有尊嚴的，因此，我的看法是，在你有能力工作的日子就盡量賺錢，也要量入為出，為未來的退休生活作部署，這才是有意義的人生呢！

作者電郵：lkslo@yahoo.com