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12/01/2022

五大收息股有升有「息」

#退休 #理財 #收息股 #公用股 #領展 #香港電訊 #中電 #長江基建 #中移動
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    隔周更新

    我要退休

　　今日(12日)是2022年第一次跟大家見面，先祝各位退休生活愉快，行得走得、食得瞓得（另一得大家心照，不強調了）。但對於退休人士來說，新一波疫情實在太無奈和太無癮了，因為又再限聚，晚上6時又不准堂食，這會大大影響他們的社交生活。

　

　　當然，改變不了疫情，就只可以改變自己的心情。因此，最好利用這段時間在家做功課，為今年的退休理財重新部署！

　

　　但我要補充一點，如果你已經部署得好，也不一定需要每年重新部署的，所以準確來說是檢討一下，如果情況沒變，便應該繼續。

　

　　我也利用這段時間做了一些功課，尤其是整理了去年的藍籌升跌榜。我發現，我推介的其中一隻收息股長江基建（01038，下稱長建），打入去年十大升幅藍籌榜，躋身第十名，全年升幅約兩成，令我有點喜出望外。

　

　

　　我同意，相比起其他收息股，過去幾年長建的股價是偏弱的，去年重拾升軌，回升兩成只是追回過去幾年的部分失地而已！

　

　　但如果綜合我推介的幾隻收息股股價表現，除了長建之外，還包括中電（00002）、領展（00823）、中移動（00941）和香港電訊（06823），她們除了持續增加派息之外，股價表現其實也不俗。

　

　　首先，去年以恒生指數為代表的港股，大約下跌了一成四，但我推介的5隻收息股，最差的領展也只下跌了2.8%，仍然跑贏大市。而除了長建升了近兩成外，其他都有幾個巴仙至近一成升幅，令到股息加股價的升幅都超過一成，可算相當不俗的投資。

　

(iStock)

　

　　如果大家有買其他股票，相信也會同意，去年實在不是一個好年頭，個別股票的跌幅可以逾五成，尤其是前年升幅頗大的科技股，普遍來說，這些股票去年都是下跌的。

　

　　我在本欄也提過，其實，長線投資公用股，回報可能比起盲目去買其他股份更好，去年又是另一次尚佳的說明。

　

　　這其實也證明了，優質公用股儘管也有下跌的時候，但跌至某一水平後，股票的價值便會浮現，股價也可以止跌回升。重要的是，我們必須定期檢討，而檢討的重點是她們的業務前景和派息能力，以至派息政策有否轉變，而不是股價變化。

　

　　目前來說，這5隻收息股仍然十分可靠，值得大家長期持有，甚至作為退休收息之用，而我會繼續替大家定期檢討她們的表現，給大家一些意見。

　

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

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