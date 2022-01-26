退休收息股的第二選擇

上日提到，雖然去年港股的表現令人失望，但我推介的5隻收息股，幾乎全部都「有升有息」（只有領展（00823）股價微跌2.8%）。我自己形容，持有這類退休收息股，相對是安心（不用擔驚受怕）和開心（好過放在銀行冇息收）。

不過，仍有朋友不斷問，除了這5隻之外，還有其他選擇嗎？我明白，大家的喜好不同，也希望不要永遠都是那幾隻股票。雖然我認為，只要是優質的收息股，永遠都是那幾隻也沒問題的。

只不過，我也同意，世界上也沒有永恒的收息股，因為股票的最大風險就是會不斷變化，包括市場和管理都有可能變差。所以，除了「第一選擇」之外，有些「第二選擇」也是應該的。

但在提出我的「第二選擇」之前，我仍然想重申一下，可以「付託終身」的收息股，所屬行業最好是公用類別，即是業務不太受經濟循環影響，這樣盈利就較有保證。盈利保證，派息自然會更可靠。

另外，在穩定之餘，管理層始終需要與時並進，不能墨守現有的業務模式或「食老本」，否則，盈利仍然有可以像「溫水煮蛙」一樣被蠶食。

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好了，除了本來的5隻收息股外，我認為也值得介紹的「第二選擇」有3隻股票，包括中海油（00883）、中電信（00728）和中國海外（00688）。

如果大家有留意股票的，應該馬上看出來，中國海外是內房股，業績和派息都可能很波動，也適合作為退休收息股嗎？另外，中海油是油股，油價的波幅可以十分厲害。2020年疫情大流行時，國際油價就曾經跌至負數，而中海油的股價、盈利，以至派息也受到影響。

至於中電信，我已經推介了中移動（00941），而中電信的業務跟中移動幾乎是一樣的，但中移動的規模和賺錢能力都優於中電信，而派息也比中電信慷慨，為何還要揀中電信呢？！

以上的問題確實是值得商榷的，但正如我所說，這都是第二梯隊，理論上，她們的收息質素應該是稍遜於「第一梯隊」吧，若不，我也選了她們作第一選擇了。

但從另一個角度，她們也有自身的優勢，如果大家在這3隻股票中再選一隻作為收息組合的另一員，我絕對不反對的。

附表列出該3隻第二選擇的實力和派息資料，下次我會逐一替大家分析。

作者電郵：lkslo@yahoo.com