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07/09/2022

應該發行3年以上的銀債

#退休 #理財 #銀色債券 #長者
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　股市風高浪急，無論是否退休人士，對於低風險而又有穩定現金流的投資工具都趨之若鶩。

 

　　上日提過的銀色債券，由於保證息率高達4厘，我一早預期會吸引更多「長者」認購的（其實所謂的長者，或銀髮族，也不過59歲或以上，其實仍然年輕）。

 

　　結果，上周截止認購後，初步估算有29萬人認購，比去年大約多了一成三，但總認購金額卻比去年稍低。這也難怪，因為大家都知道，這不是認得多就分得多的遊戲。因此，估計大部分人都只會認購20萬或以下，所以，在缺乏「大手」認購的情況下，總認購額未能創新高也是可以理解的。

 

　　而以這個總認購額推算，今次認購15萬（15手）或以下的投資者，應該可以獲得全數分配，比去年的13萬稍多。

 

　　有朋友問我，既然銀債年年都發行，即使每次只分得十幾萬，過幾年便可以累積到幾十萬，甚至過百萬，那應該有點意思吧！這些朋友似乎忽略了，銀債的年期很短，只有3年，在國際市場中，這屬於短期債券。

 

　　如果用這個思維推算，每年手上最多也只可以持有40萬左右的銀債，我認為仍然偏少。我自己的想法是，最好每次能保證分到50萬，這樣3年下來，便可以累積到150萬。

 

（iStock）

 

　　在我的「三合一」退休方案中，第三種投資工具是屬於定息資產的（首兩項資產可以是年金、高息股或收租物業）。如果在高息年代，單是銀行存款可能也足夠，根本不需要再冒風險。奈何過去十幾年都是低息周期，幾乎任何低風險的投資工具都沒有回報，令到定息資產這一部分很難實現。

 

　　但如果按照我的想法，每次銀債都可以分到50萬，只要滿3年，大家手上就有150萬銀債，又如果都有4厘息的話，這就有點意思了（每月有5000元利息收入）。

 

　　但這些朋友的想法，也令我有另一建議。銀債已經發行至第七批，政府也是時候檢討一下成果，考慮推出較長年期的銀債，例如延長至5年，甚至10年，再長我估未必有太多人喜歡。

 

　　但如果是5年，即使每次只能分到15萬，5年下來也可以有75萬；如果有10年的，更可累積到150萬，這樣也有助解決分得少的問題。當然如果兩方面都可以有改進，那麼，銀債就真的可以成為退休人士的一種投資工具了。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

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