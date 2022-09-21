五大收息股「中期息」檢討

今年以來，幾乎全球各地股市都冇運行，港股更加跑輸大市。但對退休人士來說，如果你持有的都是優質的收息股，相信你也會像我一樣未驚過。

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我在本欄曾經推介過5隻退休收息股，也答應過大家會定期檢討。早前這幾隻股票都公布了中期業績和中期息的派送，今日就跟大家回顧一下她們的表現。

這五大收息股包括：長江基建（01038）（下稱長建）、中電（00002）、領展（00823）、中移動（00941）和香港電訊（06823）。

表面上，五大收息股之中，表現最差的應該是中電，因為中電的中期業績「意外地」虧損48億港元，但虧損原因我已在早前的文章中分析過。當時我說，這個會計上的非現金虧損只是一次性，無損中電的經營，但要觀望管理層的派息政策。

結果，中電公布中期業績時，宣布第二季派息（中電派季度息）維持1.26元不變。由此可見，管理層對經營前景仍然有信心。我估計，全年派息至少可望維持，甚至有機會輕微增加。

因此，如果你仍然想增持中電，現在是不錯的時候，因為過去兩三年，中電股價都一直高企在70元以上，現在難得可以低一成左右買到，因為預期息率回升至4.7厘呢！

除了中電較為特別之外，其餘四大收息股的股息都有增加，最突出的當然是中移動，因為她大幅增加近三成半的派息，令到預期息率增至8厘多，也是五大收息股之中，息率最高的一隻（但要扣除一成股息稅的）。

也因此，中移動是五大收息股之中，今年以來股價表現最的一隻，截至8月底止，上升了一成二，某程度上抵銷了中電的股價跌幅。

另外，領展這次派息，表面上減少了1.6%，但其實，這次是領展的末期息（年結日是3月底），由於中期息增加了5.4%，所以，全年計，領展的股息仍然是增加的。

至於長江基建和香港電訊，今年以來股價變動不大，而中期息仍然有輕微增長，我認為是及格的。

正如我在本欄提過，長綫投資公用股，回報可能比起盲目去買其他股份更好，今年上半年又是另一次證明。

目前來說，這五大收息股仍然可靠，值得大家長期持有，甚至作為退休收息之用，而我會繼續替大家定期檢討她們的表現。

作者電郵：lkslo@yahoo.com