連續兩次談到，在遺產規劃中，最主要的兩種工具是遺囑和信託。而我也跟朋友Raymond談到「分身家」的事。現實上，分身家也不是想像中容易，一來你要考慮想分給誰，或不想分給誰，二來就是有些身家是不容易分的，例如藝術品等等。

我初步跟Raymond談過這兩種工具可以發揮的功用後，他想我作一個總結。

「我認為，從遺產規劃的角度，遺囑是平靚正的工具，因為如果你想慳錢，就算自己立一張遺囑也可以，只要有兩位見證人便可。即使你找律師草擬，費用也不會太貴，但你已經可以將你想分身家的意願，在遺囑中表明。另外，如果你想分一些身家予非親屬，那就一定要立遺囑，因為如果是無遺囑身故，就只能由法庭按照無遺囑的法例分身家，一些跟你沒關係的人，是不可能分到的。」

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「嗯，是的。」

「但遺囑還有一些很現實的問題，因為這是一張或幾張紙，長時間如何保存，也許是一個挑戰。另外，由於遺囑可以由一份取代另一份。根據實際的案例，最經常被挑戰的就是遺囑的有效性，到底當立遺囑時，當事人是否仍有精神行為能力，以及遺囑的真偽等等。」

「嗯，我想起了，近年最經典的案例，肯定是小甜甜龔如心和陳振聰的個案，最後法庭判決，陳振聰手持的遺囑是偽造的。」Raymond馬上想起。

「正是，但話得說回頭，如果是違法的，那就甚麼事都有可能發生。」

「同意。」

「但遺囑的最大問題是只能處理一次性的分財，但如果你明知，一次過把所有錢分予某個親人是有問題的，例如他不擅理財，或年紀太輕，有可能被騙的話，你就不宜用遺囑了。」

「這時就要考慮信託？」

「是的，正如我所說，遺囑做不到的，信託可以做到，因為信託是有專人管理，也可以按你的意願或標準，分階段替你分身家。」

「我明白，但信託真的『天下無敵』？」

「也不是，因為不是所有資產都可以注入信託的。現實上，經營信託的公司有兩個背景，一是銀行屬下的信託，另一類是獨立的信託公司。」

「咦，大部分都應該是幫襯銀行信託？」

「也不一定，銀行信託當然有她的優勢，但最主要的問題是，如果是銀行信託，很多時他們都只接受注入金融資產，最多可能是一些收租物業。如果你有一盤生意想注入，他們未必會接受，又或者，你有一些藝術品，也未必容易注入。但如果是獨立的信託公司，接受的資產範圍或許會闊一點。」

「但如果有一盤生意注入，信託公司便要找專人管理，即是要收管理費？」

「這個當然！所以，大部分人想到信託，都會想到收費的問題。但其實，也有相對便宜的信託呢！」

「是嗎？」（待續）

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