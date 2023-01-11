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11/01/2023

利用保險的槓桿效果

#退休 #理財 #分身家 #槓桿 #人壽保險
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　今日是2023年第一次跟大家見面，在此首先祝各位退休或準備退休人士身體健康，事事順利。踏入2023年，大致上出入境都已經復常，連內地也正式跟香港免檢疫通關了，身處「黃金十年」的退休人士，應該可以「出關」去享受人生了。

 

　　回說我跟朋友Raymond談到，透過保險的備用信託去安排分身家，可能是最有效益的信託安排。但Raymond問我，為甚麼要用保險，將現金注入備用信託不是更好嗎？

 

（istock）

 

　　我告訴他，當然可以注入現金，但保險有一個很重要的效果。

 

　　「那就是槓桿作用！」

 

　　「『槓桿作用』？ 」

 

　　「是的，人壽保險的最大好處，除了可以管理『早死』的風險外，本身其實可以倍大你的資金，讓資金發揮更大作用。舉個例，你用200萬買一份1000萬保額的人壽保險，就等於把你的200萬資金倍大了5倍。假設你本來想注入1000萬去你的備用信託，如果透過人壽保險，你只需拿200萬出來便可。餘下的800萬，你可以自己用，也可以作其他用途呢！」

 

　　「嗯，明白，但我這個年紀，一定買到人壽保險嗎？也一定做到5倍槓桿嗎？」

 

　　「問得好！我明白，買人壽保險很取決於投保人的年紀和健康狀況，未必一定等於我剛才舉例的效果（年紀較輕，例如在60歲以下，健康又正常，也可以用分期的方式買人壽保險，槓桿效果會更大）。但其實，只要有一定的槓桿，那怕只是一兩倍，也總好過不能倍大。退一步說，如果因為健康問題，買不到人壽保險，也可以透過儲蓄保險去增大你的本金。當然，這始終不會像人壽保險般，一買就馬上可以倍大資金，而是需要時間才有槓桿作用。但不要忘記，你既然想透過信託去『分身家』，本身就是不想一次過把錢分給後人，即是有時間去滾存和累積。因此，如果想達到最佳效果，你最好還是請教專業人士吧！」

 

　　「嗯，我大致明白了，等我消化一下吧！」

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com
　

 

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