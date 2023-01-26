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26/01/2023

我信凡事有Quota

#退休 #理財 #飲酒 #Quota #飲食習慣
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　今日是兔年第一次跟大家見面，在此祝各位已退休或準備退休的人士兔年大吉大利，身體健康。如今全世界都放寛了入境檢疫限制，仍處「黃金十年」的老友記，應該可以重新出發，去到世界不同角落，享受人生。

 

　　過年前跟一位長輩碰面，她正是退休後開始跟一班志同道合的老友記到外國遊歷。她今年77歲，過去十幾年已經走遍五大洋，七大洲。奈何一場疫情，令到她都不能出行。但更不幸的是，當中一些「旅遊腳」，就在這幾年出了事，有些中了風，有些意外跌傷，令到她的旅遊班底差不多散了。

 

　　但我這位長輩很看得開，認為人生就是如此。正所謂生老病死是必經階段，也不由得自己作主。我們可以做的，就是順著自己的情況，活在當下。正如我另一位長輩朋友所言，凡事都有Quota，當Quota用完之後，就不能再增加。

 

　　我自己也常用這句說話去推卻朋友的勸酒，當有朋友聚會，問我是否飲酒時，我就會說，我的飲酒Quota在年青時已經用光，現在不能再飲了。

 

　　事實上，當讀大學的時候，我有一位講師經常帶我們去酒吧飲酒，他也算是我飲酒的啟蒙老師吧，我也是在那時喜歡了威士忌。當我做第一份工時，需要經常往內地出差，早年內地的飲宴文化中，大中小三個杯是正常的款客之道（細杯飲白酒，中杯飲紅酒，大杯飲啤酒）。

 

　　筵席上，主人家都例必勸酒，甚至有唔飲唔俾面的說法。當時年少氣盛，自然會盡量奉陪，但不知是否當時已經預支了我人生的飲酒Quota，也因為曾經喝醉，但喝醉的感覺不好受，久而久之，我就不太喜歡飲酒了。因此，為了自圓其說，每當有人勸酒的時候，我都推說，我的飲酒Quota已經用完，不能再飲了。

 

　　當然，如果大家適當分配自己的飲酒Quota，我相信，這個Quota是可以用到很大年紀的！

 

（istock）

 

　　除了飲酒的Quota外，其他飲食我也相信有Quota的，不是嗎？當一個人的健康出了問題之後，就可能要戒口，即有些東西已經不能吃，這也等於Quota用完了。

 

　　提到飲食方面的Quota，我想起另一位長輩給我的一些飲食心得，想跟大家分享一下。他告訴我，當你按照正常的用膳時間進食時，如果時間到，例如晚上7時食晚飯，而這時你又真的感到肚餓，就證明你上一餐所吃的份量剛剛好。你就要記住你上一餐所吃的份量。

 

　　如果到了吃飯時間，你仍然不餓，甚至還很飽，就證明妳上一餐吃多了，要在上一餐的份量中減少進食。而同一道理，如果未到吃飯時間你已經感到肚餓，就證明你上一餐少吃了，你也應該在上一餐的份量外再吃一些。

 

　　其實，只要恰如其份地吃，包括份量、食物種類和烹調方式，已經是最好的飲食習慣，再配合恰如其份的運動量，我相信，絕對可以做到延年益壽，活得健康的。在此再祝願各位老友食得好，瞓得好，玩得更好。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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