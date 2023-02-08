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08/02/2023

父母不喜歡女婿新抱的背後原因

#退休 #理財 #半杯水 #女婿新抱
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

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　　常言道，看到一杯半滿的水時，悲觀的人會看成，只剩半杯水了；但樂觀的人會看成，還有半杯水呢！即是說，凡事都有兩方面的角度，既然樂觀要做人，悲觀也要做人，那麼，理性的話，我們是應該樂觀的。而我自己當然是選擇樂觀一面呢！

 

　　將這個概念套在即將結婚的子女身上時，悲觀的父母會看成，子女結婚或出嫁之後，等於冇咗個仔或女；但樂觀的人會看成，多了半個仔或女呢！

 

　　過年時我跟一些朋友聚舊，其中一位Simon，他的女兒快要結婚，但這個未來女婿原來是女兒在網上認識的，而且不是中國人，令他憂心不已！

 

（istock）

 

　　「現在的年輕人真的很誇張，在網上也可以交往起來，而且還要結婚呢！」Simon無奈地說。

 

　　「我應該恭喜你吧，你快要做外父了！」眼見朋友有點愁，我故意用開玩笑的口吻說。

 

　　「其實也沒有甚麼值得恭喜，這不過是人生的一個階段，某程度來說，女兒出嫁就等於冇咗個女！」

 

　　「不要太悲觀，你也可以看成多了半邊仔呢！」

 

　　「唉，我對這半邊仔認識不深，沒有太多感情！」

 

　　「你對女婿不認識沒大問題，最重要是妳女兒認識便可。」

 

　　「我就是覺得她對這個男仔認識不夠深，只認識了3-4年，而且，實際瞭解的時間也不多，因為對方是澳洲人，這幾年間，雙方實際只相聚了不足一年，所謂瞭解，真的深極有限呢！」

 

　　「但也沒法的，你女兒已經成年，應該有主見的，做人父母最多只可以提點一下，但最後決定還是她自己，況且，即使日後真的婚姻失敗，也應該由她自己承擔！」

 

　　「這個我明白，但我還有一些顧慮呢！」

 

　　「甚麼顧慮？」

 

　　「幾年前我把一個物業轉了她的名，將來萬一她要離婚，有可能會被他分去一半呢！」

 

　　「但據我瞭解，這個通常要看雙方的經濟和賺錢能力的，雖然妳女兒很叻，但男方只要的財政情況不是太差，其實也不一定會被分的。」

 

　　「我這個未來女婿就是不太長進，畢業之後都沒做過一份正職，主要都是做Freelance或Part Time，我絕對相信，我女兒的資產和賺錢能力一定好過個男仔呢！」

 

　　「嗯，這又難怪你有顧慮的，但你已經把物業轉讓給她，很難收回吧！」

 

　　「正是呢！我還想到，如果這個男仔日後再婚，然後又離婚，我的半個物業，可能會轉到一個不知名的人身上呢！」

 

　　「這樣想又真的太悲觀了，你不如主動出擊，跟未來女婿建立良好關係，凡事有商有量，才是最好的解決方法呢！」

 

　　「嗯，這樣嘛？！」

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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