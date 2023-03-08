  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
我要退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

08/03/2023

中電(00002)派息能力仍穩固

#退休 #理財 #中電 #派息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　各位，因為本人外遊，本欄停了一次，但時間足足一個月，因為本欄是隔周刊出的。在這一個月中，我推介的其中兩隻收息股都發生了一些事。

 

　　其中最令退休人士感到突然和無奈的應該是領展（00823）宣布上市以來首次供股吧！另外，一直被譽為最優質收息股的中電（00002），終於公布了去年的全年業績，盈利大幅倒退近九成，但派息就維持不變。

 

　　這兩隻股票都是我推介的收息股，我自然也特別關心，尤其是中電，因為這是傳統的收息股。而且，中電的情況，其實在去年中已經知曉，今次是等於最後的結算，情況相對簡單，所以，今次我想跟大家先談談中電。

 

（資料圖片）

 

　　中電今次的盈利大幅倒退，主要因為澳洲業務出現會計上的虧損。而澳洲業務之所以出現會計上的虧損，是因為管理層為業務對沖需要（擔心電價下跌），簽訂了一些遠期售電合約，以鎖定利潤。

 

　　誰不知，當地電價不跌反升，而且是大幅上升，才導致會計上的虧損（按照國際會計準則，這些帳面上的虧損要計入當年的盈虧之中）。不過，根據全年業績的通告，最終虧損由中期業績時的79.57億元（港幣．下同），大幅收窄至29.37億，主要原因是電價到去年年底時回落了。

 

　　正如我在本欄所指出的，這只是一次性的會計上損失，跟業務營運是兩回事。而且，中電是基於業務需要而進行「對沖」（透過衍生工具），不是純粹的投機炒賣，投資者是應該給予機會的，最重要是觀望管理層的派息政策。

 

　　結果，中電宣布派發1.21元的第四季末期息，跟2021年相同，其實也跟2020年也相同。而全年的總派息3.1元，也是跟2021年和2020年相同（見附表）。從另一個角度看，過去3年，中電的派息都不變，也等於沒有增加。

 

 

　　作為一隻退休收息股，最好當然是每年的派息都可以增加，因為有通脹嘛！但不增加也最好不減少。而在去年疫情和通脹升溫的日子中，能夠維持派息不變也是可以收貨的。

 

　　事實上，去年也算是中電面對最艱難的日子，但綜合收入仍然有兩成增長是值得欣慰的，但因為成本大增，以及剛才提到的會計上虧損，才導致稅後盈利大減。

 

　　不過，未來的日子，中電仍將面對很大挑戰，因為全球都在倡議節能減排，中電也要從火力發電逐步轉去潔淨能源，未來將要加大投資。幸好的是，對中電最大貢獻的香港市場有利潤「管制」協議，正因為有新投資，所謂的「管制」，其實是等於利潤保證，但其他市場沒有這個優惠，所以挑戰仍然大。

 

　　但我對中電管理層仍有信心，他們可以克服未來的市場變化。過去一段長時間，中電的股價相對硬淨，長期企穩於75元之上，以全年派息3.1元計，股息率只有4%左右，其實只是僅可及格，但今次事件令中電股價回落至最低的50元左右（去年10月底），即使其後回升，以本周二（7日）的收市價58.3元計，股息率回升至5.3%左右，雖然不算特別吸引，但也是及格的。

 

　　因此，我認為，已經持有中電的投資者，包括退休人士在內，仍然可以繼續持有。未有或未買夠的投資者或退休人士，也可以在現水平酌量收集！畢竟，電力業務屬公用性質，可見度和可靠度都很高，而中電也能夠與時並進，這是值得肯定的。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多我要退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #中電 #派息

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk