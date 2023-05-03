上次提到，由房協策劃和興建的第三個長者屋資助項目豐頤居早前推出，結果吸引了逾600個申請，令到輪候名額倍增至1100多個。

值得一提的是，房協的長者屋，採取單一輪候冊編配安排，即現時3個長者屋都集中一條隊，當有住戶離世或退租，又或者好像今次有新項目落成，就會按輪候次序獲通知揀樓。早前已遞交申請者不用重複申請，也不設截止申請日期。

今次的新項目在大量宣傳下，吸引了更多退休人士關注到這類長者屋項目，明顯就令供求更失衡了。而且，未來可能不會再有獨立的長者屋項目，而是會以綜合發展的混合模式進行規劃。我相信，未來的輪候時間可能更長。

到底這個位於紅磡利工街的長者屋有甚麼吸引力？早前我跟太太去了參觀。我們從何文田站出口（比紅磡或黃埔站都更近），沿佛光街下行，大約步行7-8分鐘就到達，該處頗為清靜，附近就是佛光街公園，適合長者每天到那裏晨運。

豐頤居是單幢式物業，樓高29層，提供312伙，168個屬於一房單位、面積介乎375至403方呎，另144伙為開放式單位，面積為235至256方呎，一筆過租住權費由120萬至265萬元不等，視乎申請人的年齡和單位類型，單位最多可供二人入住。

屋苑設有「智能樂齡緊急支援系統」，每名住戶均配備具定位功能的隨身裝置，並於單位內裝設緊急召喚系統，提供24小時緊急支援，適時提供協助。

我們主要參觀8樓的示範單位，一進入單位，就發覺有很多長者友善設施，包括大門雙防盜眼、全屋低門檻設計。浴室以趟門開關，設有防滑地磚、扶手及以無擋水檻設計的企缸等。另外，各層均有主題顏色，方便長者辨認。

雖然單位面積不算大，但浴室和廚房的空間則相對寛敞，而且，兩者的地櫃都可以挪移，明顯是方便長者將來有需要坐輪椅，也可以從容出入浴室和廚房，更有罕見的窗戶開關攪動器等等。

另外，豐頤居地下設有醫療和復康中心，2樓有住客會所，3及5樓則設安老院舍，萬一長者將來不能自理時，也可以有貼身的護理。

論到物業質素，我個人認為，這裏屬於不過不失，沒有超豪的裝修和太花巧的設計，全部都是實事求是。

我認為，這類長者屋頗適合一些退休時還未擁有物業的中產人士，因為申請者也要擁有一定經濟能力的（見附表）。

另外，選擇在這類長者屋終老，最大好處當然是家居支援和其他安老護理服務。還有就是隣舍關係，因為居住在那裏的，大多都是背景相同和年紀相若人士。如果你有一定社交能力，相信很快就會認識到很多「老友」的！

作者電郵：lkslo@yahoo.com