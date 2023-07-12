保險四大功能，助你退休無憂

上次跟大家釐清了一些對保險或保險公司的迷思之後，今日我想跟大家討論一下，保險的四大功能，如何協助我們策劃退休。

對大部分人來說，年青時買份保險，主要是人壽或危疾保險吧，部分沒有公司醫療福利的，也會買份醫保，近年都轉成自願醫保。大家買保險的動機當然是為了保障家人，以免出現一些不可預知的災禍時，不致連累家人，甚至可以協助家人渡過難關。

這些都是正確的，但我再指出，今時今日，一張已經供滿的人壽保單，除了提供保障之外，也可以透過逆按，增加退休收入，本身其實是保障自己呢！

撇開這個基本的保障功能，保險還有四大功能，協助我們策劃退休，以及遺產傳承呢！

首先，也是傳統的理解，就是即時現金功能，因為但凡屬保險公司發出的，都是保單，所有保單，不論是儲蓄型，或保障型，以至投資相連的保單，當受保人身故時，所有發還給受益人的錢，都叫做保險賠償，而保險賠償是不經遺產承辦的，賠償可以短至兩星期就到達受益人手上。

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相反，如果你有錢存在銀行，有股票放在經紀行，當持有人身故後便要凍結，直至辦妥遺產承辦手續後才可以解凍，才可以到達遺產繼承人手上，時間上，短則三幾個月，長則三幾年，甚至更長，視乎遺產的複雜性，以及受益人的情況，以至有沒有人出來爭產。

我認為，保險這個功能十分重要，尤其是有遺產稅的年代，這筆錢就可以用來讓家人繳交遺產稅。雖然香港已經取消遺產稅，但內地卻醞釀開徵遺產稅，如果內地開徵，香港作為一個特區，可以不跟隨嗎？

至於保險的另一項功能是遞延現金功能，這項功能是近年才開始的，意思是，保險賠償不一定要即時和一筆過交給受益人。保單持有人可以選擇一個受益人合適的年齡，再以定期定額方式給付，有點像信託的安排，但這是免費的信託，目的是避免受益人在不適合的年紀，或本身不擅理財的情況下，收取一大筆保險金。

大家應該知道，要成立一個信託，除了開立費之外，還有年費，通常都是跟你的資產金額掛鈎，整體費用不菲。但保險公司在他們的保險上增加這個身故賠償支付辦法的選項，就讓保單持有人可以在沒有額外成本的情況下，獲得等同迷你信託的功能，這是十分超值的。

至於其餘兩項功能，下次再續。

作者電郵：lkslo@yahoo.com