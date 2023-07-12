  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
我要退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

12/07/2023

保險四大功能，助你退休無憂

#退休 #理財 #保險 #遺產稅 #信託 #退休策劃
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上次跟大家釐清了一些對保險或保險公司的迷思之後，今日我想跟大家討論一下，保險的四大功能，如何協助我們策劃退休。

 

　　對大部分人來說，年青時買份保險，主要是人壽或危疾保險吧，部分沒有公司醫療福利的，也會買份醫保，近年都轉成自願醫保。大家買保險的動機當然是為了保障家人，以免出現一些不可預知的災禍時，不致連累家人，甚至可以協助家人渡過難關。

 

　　這些都是正確的，但我再指出，今時今日，一張已經供滿的人壽保單，除了提供保障之外，也可以透過逆按，增加退休收入，本身其實是保障自己呢！

 

　　撇開這個基本的保障功能，保險還有四大功能，協助我們策劃退休，以及遺產傳承呢！

 

　　首先，也是傳統的理解，就是即時現金功能，因為但凡屬保險公司發出的，都是保單，所有保單，不論是儲蓄型，或保障型，以至投資相連的保單，當受保人身故時，所有發還給受益人的錢，都叫做保險賠償，而保險賠償是不經遺產承辦的，賠償可以短至兩星期就到達受益人手上。

 

(iStock)

 

　　相反，如果你有錢存在銀行，有股票放在經紀行，當持有人身故後便要凍結，直至辦妥遺產承辦手續後才可以解凍，才可以到達遺產繼承人手上，時間上，短則三幾個月，長則三幾年，甚至更長，視乎遺產的複雜性，以及受益人的情況，以至有沒有人出來爭產。

 

　　我認為，保險這個功能十分重要，尤其是有遺產稅的年代，這筆錢就可以用來讓家人繳交遺產稅。雖然香港已經取消遺產稅，但內地卻醞釀開徵遺產稅，如果內地開徵，香港作為一個特區，可以不跟隨嗎？

 

　　至於保險的另一項功能是遞延現金功能，這項功能是近年才開始的，意思是，保險賠償不一定要即時和一筆過交給受益人。保單持有人可以選擇一個受益人合適的年齡，再以定期定額方式給付，有點像信託的安排，但這是免費的信託，目的是避免受益人在不適合的年紀，或本身不擅理財的情況下，收取一大筆保險金。

 

　　大家應該知道，要成立一個信託，除了開立費之外，還有年費，通常都是跟你的資產金額掛鈎，整體費用不菲。但保險公司在他們的保險上增加這個身故賠償支付辦法的選項，就讓保單持有人可以在沒有額外成本的情況下，獲得等同迷你信託的功能，這是十分超值的。

 

　　至於其餘兩項功能，下次再續。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多我要退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #保險 #遺產稅 #信託 #退休策劃

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk