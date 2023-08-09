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09/08/2023

不期望銀債分多過20萬

#退休 #理財 #銀債
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　各位老友記（準確來說是64年或之前出生的老友記），今日是一個重要日子，因為今日下午2時，就是第8批銀色債券（下稱銀債）截止認購的日子兼時間。如果大家手上有餘錢（即使沒有，也值得去籌款，然後用自己名義替子女認購），應該要把握這個最後的高息機會。

 

　　但我要提一句，大家必須先在指定的配售銀行或經紀行開一個投資戶口，才可以認購銀債。如果你連投資戶口也沒有，今日才出動或許已經太遲了。

 

　　回說第8批的銀債，早前坊間已有廣泛報導，最大賣點當然是保證派5厘息，在加息周期去到盡頭時，有5厘的保證息率是冇得輸的。

 

　　正因如此，認購首日已經錄得比去年同期更高的認購人數和認購額。我估計，今年必定會打破這兩個紀錄的。也因此，大家不要有太高期望，今年可以分到更多的銀債。

 

　　去年的認購人數接近29萬，認購額接近625億港元，平均每人認購21.5萬元，結果最多人是分到20手，即20萬；少部分人可以額外多一手，即1萬，合共21萬，而去年的最終發行額則是450億。

 

　　今年的發行額增至500億，如果認購踴躍，最終發行額可以增至550億，但今年多了10萬名合資格人士認購。撇除小部分去年有認購的人或許已經離世，我相信，以今次銀債的吸引力，總認購人數必定會超過30萬人。

 

　　而且，每人平均的認購額也有機會多過去年，保守估計沿用去年的21.5萬推算，也不夠分。以此推斷，今年大家分到的銀債，好大機會少過去年。我估計可能只有18萬左右。因此，大家如果未入申請的話，也不用傾囊而出，認購20萬已經足夠有餘。

 

　　如果真的分到18萬，以保證利息是5厘計，全年利息會有9,000元，即每月750元！以這個金額計，大約只夠支付閣下每月的水費和電費。如果特別慳家的話，或許還夠支付煤氣費，僅此而己！但對於保障我們的退休生活，仍然是談不上的！

 

　　我明白，銀債的年期是3年，假設政府每年都發行，而你又每年都去抽，又每年都分到15-20萬，即是你任何時候都持有大約45-60萬的銀債，以平均息率4.5厘計，每年利息收入大約會有2-2.7萬元，即每月1,687-2,250元，應該可以支付部分管理費。

 

　　我在本欄已經多次提過，香港市場中，始終是好Bond太少，Junk Bond太多。銀債就是其中最好的Bond，我每次都呼籲政府應該考慮發行長過3年的銀債，以及再大幅增加發行額，令到銀髮族手上平均持有100萬或以上的銀債，那就真正可以保障銀髮族的退休生活了。

 

　　記住，今日下午2時就截止認購了，祝大家好運！

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

第八批銀色債券發售詳情

發行年期：3年

認購金額：最低1萬元

發行總額：目標發行額500億元，可按實際需求提高至最多550億元

利息：每6個月派息一次，利息與通脹掛鈎，並設5厘定息保證回報，以較高者為準

認購期：2023年7月28日上午9時至2023年8月9日下午2時

認購渠道：20間配售銀行和28間證券經紀

申請資格：年滿60歲（1964年或之前出生），並持有有效香港身分證的個人投資者

最高配發金額：100萬（100手）

配發機制：循環配發

發行日：2023年8月18日

注意事項：不設二手市場，債券到期前，只能透過配售銀行或券商以原價加期間累計利息向政府出售

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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