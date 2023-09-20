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20/09/2023

中移動一隻救全家！

#退休 #理財
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　2021年初，我在本欄提供了一個經「執位」後的5大退休收息股，分別是中華電力（00002，下稱中電）、長江基建（01038，下稱長建）、領展（00823）、中移動（00941）和香港電訊（06823）。

 

 

　　現在回看，當時原來是港股近年的一個高位，即是說，這5隻收息股的股價，不少都是自己本身的近年高位。過去兩年，港股的表現乏善足陳，這幾隻收息股也不能倖免要跟隨大市下跌。

 

　　當然，我在本欄也不斷強調，以退休收息股的角度，重要的是這些股票的派息能力有沒有變化，股價上落是其次。但當然，沒有人想買入的股票，股價不斷下跌的。如是的話，心裡頭始終不舒服。

 

　　就趁早前這些股票都公布了2023年中期業績，我再來一次大檢閱。我以2021年推介時的股價作為計算起點，以上周五的收市價作比較，這5隻收息股當中，4隻都下跌，只有一隻上升，那就是中移動（見附表）。

 

　　如果單計股價變化，最差的是領展，兩年半以來合共下跌四成六，以一隻大藍籌來說，確實是很差的。

 

　　但我要指出一點，由於今年初時，領展曾經以44.2元的價錢供股，比宣布供股前的股價有三成折讓（宣布前是62.8元），因此，現價是經過除淨的。從投資者的角度，如果你沒有供股，又沒有在市場沽出你的供股權，而你又以表內的70.8元買入領展，你的股價損失才會是四成六。

 

　　如果你有供股，損失的百分比會低一點，但實際損失金額會多一點，因為你增加了投資。計及領展這兩年多以來的派息，實際跌幅是三成六左右。無論如何，這仍然是5隻推介股之中，表現最差的一隻。有關領展的分析，下次會再續。

 

　　股價表現第二差的，原來是中電。兩年半以來，股價跌了兩成一，但計及同期所收到的股息，實際跌幅是一成一左右。中電的情況，我在本欄也分析過，主要因為早前在澳洲的電力業務出現公平值的虧損（因對沖電價而作的期貨合約），令到中電的股價受壓，暫時來說，中電在澳洲的業務已經回復正常，股價也回穩。

 

　　至於另一隻跌幅比較大的收息股是長建，兩年半以來共下跌一成六，幸好計及股息之後，跌幅只是4%左右。至於香港電訊，兩年半以來，股價同樣下跌一成六，但計及股息收益之後，實際是有1.7%正回報。

 

　　而5隻推介股之中，表現最好的就是中移動，正如今日的標題所說，中移動可謂一隻救全家，因為單計股價升幅，兩年半以來已有三成二，再計及這兩年所收的股息，總回報大增至五成三。

 

　　我粗略計過，即使大家真的在2021年初的高位買入該5隻退休收息股，假設是平均注碼，即是每隻都佔兩成，到這一刻為止，連同收息在內，剛好是打和，即是不致於有損失。

 

　　當然，我不是認為這已經很好，我想指出的是，以一個組合來持有退休收息股，即使遇到「極端市況」，也不會太心慌。至於剛才提到的領展，以及該5隻收息股的派息情況有甚麼要注意的地方，下次再續。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

5隻退休收息股過去兩年半股價變化和股息收入

股票名稱

31/3/2021收市價

15/9/2023

收市價

變幅

過去兩年半共收股息

淨變幅

預期息率

中華電力（00002

75.5

59.4

-21.3%

7.46

-11.3%

5.2%

長江基建（01038

46.2

38.55

-16.6%

5.74

-4.1%

6.6%

中移動（00941

50.95

67.25

+32%

10.9

+53.4%

7.2%

領展（00823

70.8

37.85*

-46.5%

7.283

-36.3%

7.3%

香港電訊（06823

10.06

8.44

-16.1%

1.793

+1.7%

9.1%

 

 

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